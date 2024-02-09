道期變動不大　比特幣突破4.6萬美元　加國將公布失業率

美匯指數報104.057；港匯見7.8210；離岸人民幣(CNH)報7.2138；美元兌日圓報149.39；歐元處1.0772；英鎊報1.2617。金價報2,033美元。油價微跌，布油報81.47美元，紐油處76.16美元。比特幣升1.55%至46,215美元。道指期貨跌43點。

焦點數據：

21:30 加拿大1月就業人口變動

21:30 加拿大1月失業率

-歐冠昇提早於月底退任港交所CEO，陳翊庭3月起接棒。

內地經濟：

●A股今起休市至下周六，2月19日開市。

●中證監發布首批重要貨幣市場基金名單。

●中證監：招商證券多名從業員違法炒股，行政處罰63人。

●法國辦公室遭突擊搜查，華為否認任何違法行為。

●數據安全憂慮增！傳美國擬對中國智能車實施進口限制。

●內地掀起買金潮，三大節日谷起，大行估金價衝上...

香港經濟：

●經絡：1月新取用按保貸款創15年低，料續低位橫行。

●甲廈陷寒冬！高盛傳棄租銅鑼灣全層寫字樓。

外地經濟：

●植田和男：結束負利率後仍保持寬鬆狀態。

●耶倫警告：美國一間非銀行抵押貸款機構恐倒閉。

●日本山形市家庭最捨得食拉麵，年均外出消費咁多錢...

●美企CEO對經濟看法趨樂觀，視國際衝突為最大挑戰。

●澳門去年整體住宅樓價按年跌3.8%。

企業消息：

●據報OpenAI行政總裁尋求集資萬億美元推動晶片發展。

●沙特阿美據報擬委任花旗、高盛及滙豐策劃集資1560億。

●Expedia上季盈利勝預期，惟CEO離任，股價市後挫13%。