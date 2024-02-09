保監局籲留意偽冒駿達保險代理Instagram帳戶

騙徒透過社交媒體與WhatsApp訊息，聯絡及誘使受害人購買汽車保單。受害人透過轉數快(FPS)支付保費後，收到騙徒發出的臨時保單，後來發現該臨時保單實為偽造，受害人的車輛亦未曾被安排投保。

事件已轉交香港警務處作進一步調查。任何人士若曾向上述Instagram帳戶提供其個人資料，或曾透過上述帳戶載有的聯絡方式進行任何保險交易，應向警方報案。

保監局提醒市民核實任何利用互聯網從事保險業務的公司狀況。有關香港持牌保險中介人的資料，請查閱保監局網站上載的《持牌保險中介人登記冊》。