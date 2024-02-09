保監局籲留意偽冒駿達保險代理Instagram帳戶
2024年02月09日 17:05
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保監局呼籲市民提高警覺，留意一個名為geestarinsurance的欺詐Instagram帳戶。上述Instagram帳戶偽冒為一間香港持牌保險代理機構：駿達保險代理有限公司(駿達)的官方帳戶。駿達已確認沒有營運任何官方Instagram帳戶，並與上述欺詐帳戶無關。上述欺詐Instagram帳戶中載有的聯絡方式(電話/WhatsApp: 9549 7857、電郵：geestarinsurance@gmail.com及網站：http://info@geestar.com.hk)並非屬於駿達，而駿達官方網站的正確網址應為「http://geestar.com.hk」。
騙徒透過社交媒體與WhatsApp訊息，聯絡及誘使受害人購買汽車保單。受害人透過轉數快(FPS)支付保費後，收到騙徒發出的臨時保單，後來發現該臨時保單實為偽造，受害人的車輛亦未曾被安排投保。
事件已轉交香港警務處作進一步調查。任何人士若曾向上述Instagram帳戶提供其個人資料，或曾透過上述帳戶載有的聯絡方式進行任何保險交易，應向警方報案。
保監局提醒市民核實任何利用互聯網從事保險業務的公司狀況。有關香港持牌保險中介人的資料，請查閱保監局網站上載的《持牌保險中介人登記冊》。