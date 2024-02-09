融創中國出售四川項目減債及保交樓 成交價逾39億人幣

融創房地產實益間接擁有目標公司70%的權益。緊接重組合作事項完成後，目標公司將不再作為該公司的附屬公司，其財務數據將不再合併於該公司的綜合財務報表上。該集團預期，會就重組合作事項錄得除稅前未經審核溢利約21.0億元。

重組合作事項所得現金代價約4.36億元，將由該公司的合資公司用於其所在區域的項目施工建設及保交樓。

而目標項目位於中國四川省，總佔地面積約1,883畝，其中合計約128畝的地塊處於開發建設中，剩餘可售物業地塊尚未動工。

董事認為，目標項目目前正處於前期開發階段，重組合作事項有助於解決目標項目後續開發建設資金投入問題，及盡快釐清和解決目標項目、該集團與國投中電現有債務問題，推進項目恢復正常開發建設，盤活優質資產。