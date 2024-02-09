藍灣半島套三房價穿800萬　4年帳蝕218萬貶23%

樓市蝕讓成交不絕，小西灣藍灣半島套三房單位，減價後以750萬元成交，原業主持貨約4年帳面虧損約218萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●利嘉閣武秉強稱，小西灣藍灣半島8座中層G室，實用面積約594方呎，套三房間隔，新買家為上車客，叫價800萬元，經議價後以750萬元成交，呎價約12,626元，原業主在2020年以約968萬元買入，帳面蝕218萬元，貶值22.5%。

●中原謝文柏表示，西營盤華明中心A座中層2室，實用面積約338方呎，兩房間隔，去年放盤時開價590萬元，最新以490萬元成交，累減100萬元或約17%，呎價約14,497元，新買家為同區首置客。

●中原鍾光英指，西營盤均益大廈2期B座低層B4室，實用面積約397方呎，兩房間隔，享海景，今年初放盤開價453萬元，日前議價後以410萬元成交，呎價約10,327元。

－－－－－

九龍區

●中原黃家全表示，奧運站帝柏海灣5座中低層H室，實用面積約592方呎，套三房間隔，最新以1,100萬元易手，呎價約18,581元，原業主於2015年2月以970萬元，持貨近9年帳面獲利130萬元。

●世紀21家天黎振傑指，奧運站維港灣8座中層E室，實用面積約464方呎，兩房間隔，望內園景，以806萬元成交，呎價約17,371元，原業主於2020年9月以990萬元購入，約3年多帳面虧蝕184萬元離場，單位期內跌19%。

●利嘉閣陳鴻信稱，荔枝角美孚新邨3期百老匯街88號中層C室，實用面積約976方呎，屬「翼海」三房連露台設計，新買家為來港定居的內地專才，上址原先開價1,040萬元，經議價後以市價980萬元成交，呎價約10,041元。

－－－－－－

新界區

●祥益龍超君指，屯門聚康山莊5座低層F室，實用面積約445方呎，兩房間隔，獲區內客見屋苑鄰近家人住所，方便日後互相照應，加上原業主增加議幅，累積減價達72萬元，以476萬元購入自住，呎價約10,697元。

●祥益黃文樂表示，屯門居屋新圍苑B座低層4室，實用面積約645方呎，三房間隔，原業主願意調整價格，減價15萬元，區內換樓客為家人居住，方便日後互相照應，已補價自由市場以415萬元購入「細換大」，呎價約6,434元。

●中原王勤學稱，元朗本月暫錄約14宗二手買賣，其中四季名園雙號洋房，實用面積約930方呎，套三房間隔，花園約673方呎，天台約462方呎，開價1,140萬元，減價100萬元，以1,000萬元沽出，呎價約10,753元。

●利嘉閣朱子華表示，元朗尚豪庭1座低層A室，實用面積約515方呎，兩房間隔，開價578萬元，經多次還價後，終以525萬元成交，呎價約10,194元。

●中原姚枝榮指，火炭銀禧花園1座低層D室，實用面積約506方呎，兩房間隔，開價約530萬元，議價後以475萬元沽出，呎價約9,387元，成交價屬近年低位，新買家為上車客。

●世紀21奇豐吳元利稱，沙田公屋顯徑邨顯沛樓低層3室，實用面積約381方呎，兩房間隔，位放盤兩個月，未補價第二市場開價215萬元，減10萬元，以205萬元成交，呎價約5,381元。

●中原李俊龍表示，將軍澳怡心園4座低層G室，實用面積約601方呎，套三房間隔，最初開價560萬元，最新以530萬元易手，呎價約8,819元。

－－－－－－