太古夥可口可樂、ThaiNamthip組東盟北裝瓶聯盟

太古將以總代價約426.157億泰銖(相等於約94.701億港元)，收購可口可樂出口公司及TNTHK旗下的泰國公司ThaiNamthip Corporation Ltd(目標公司)的55.7%權益。

就收購事項而言，太古與目標公司簽訂股本轉讓協議，以總代價約2.711億美元(相等於約21.146億港元)收購柬埔寨附屬公司的30%已發行股本和越南附屬公司的30%特許資本。

協議簽署完成後，可口可樂公司將即時出售 ThaiNamthip 的少數股權，並將其轉讓予ThaiNamthip和太古可口可樂。此外，待取得監管機構審批後，太古可口可樂將取得ThaiNamthip在泰國和老撾的裝瓶業務的控股權；ThaiNamthip 將持有太古可口可樂在越南和柬埔寨的裝瓶業務的少數股權。

相關公司將在ThaiNamthip和太古可口可樂的專營區域內協作，以實現增長目標，致力於成為當地飲料市場領導者，促進盈利增長。