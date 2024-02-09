新盤今錄2宗成交 石硤尾豪宅四房戶售2.35億元
2024年02月09日 21:29
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兔年最後一天，新盤市場錄約兩宗成交。石硤尾豪宅項目繼上月沽出3伙後，今(9日)再以2.35億元售出一個四房單位。
●觀塘Bal Residence現樓會所曝光
麗新發展(00488)及市建局的已屆現樓的觀塘Bal Residence，周五(9日)首度開放會所Club Bal予傳媒及公眾參觀。會所位於項目2樓，面積約5,300方呎，以Wellness Living為主題設計，提供的設施包括健身室、休閒區、燒烤花園、遊樂室、寵物樂園、宴會廳及空中庭院等。資料顯示，全盤提供156伙，迄今累售33伙，套現逾1.7億元。
●石硤尾龍駒道3號的緹外四房戶2.35億元售出
嘉里建設(00683)旗下位於石硤尾龍駒道3號的緹外，周五(9日)以2.35億元售出第2座6樓B室，實用面積為4,258方呎，屬四房四套房加雙工人房間隔，呎價約55,190元。物業成交期長約10個月，買家可享提早佔用優惠，可獲賣方樓價4.25%或7.5%的從價印花稅津貼。資料顯示，項目至今售出9伙，成交價介乎逾2.08億至6.36億元，並已套現逾29億元。
●元朗錦田北PARK YOHO Napoli下周二賣兩伙
新鴻基地產(00016)旗下元朗錦田北PARK YOHO Napoli，上載最新銷售安排，落實於下周二(13日)先到先得發售兩伙兩房戶，分別為第21B座6樓B室及同座9樓B室，實用面積487方呎，折實價由653.63萬元起，買家另享的回贈金額可達樓價逾10%。
●黃竹坑站晉環重新售出三房戶 較兩年半前平17%
路勁地產等合作發展的香港仔黃竹坑站港島南岸第1期晉環，周五(9日)重新售出早前遭終止交易的2A座29樓A室，最新成交價2,320萬元，較兩年半前平489萬元或約17%。該單位實用面積766方呎，屬三房一套間隔，最新呎價約30,287元。翻查資料，該單位曾於2021年5月以2,809萬元售出，惟交易於本月初終止，至現時重新售出。
●堅尼地城KENNEDY 38下周二賣兩伙
新鴻基地產(00016)與恒基地產(00012)等合作的堅尼地城KENNEDY 38，上載最新銷售安排，將於下周二(13日)以先到先得形式發售兩伙，包括重售早前遭終止交易的2樓M室特色戶，實用面積279方呎一房，連180方呎平台。另一伙為23樓M室，屬實用面積292方呎的一房戶。
●長沙灣映築兩房呎價約16,822元。
恒基地產(00012)與市建局合作發展的長沙灣已屆現樓的映築，新近售出由市建局持有的6樓E室，實用面積512方呎，兩房間隔，成交價861.28萬元，呎價約16,822元。
●元朗洪水橋滙都I一房售382萬元
泛海集團(00129)旗下的元朗洪水橋滙都I，新近售出第2座11樓A10室，實用面積327方呎，一房間隔，以382.78萬元成交，呎價約11,706元。
●何文田皓畋錄終止交易
嘉里建設(00683)旗下入伙約7伙的何文田皓畋，周五(9日)錄得一手終止交易，涉及的單位為第10座12樓A室，實用面積943方呎，屬三房連工作間間隔，原本在2020年1月以3,346.2萬元成交，呎價約35,485元。買家當年採用成交期為1138天、約3年的付款辦法入市，並享有提早佔用及延期成交，亦即「先住後付」。