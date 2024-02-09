新盤今錄2宗成交　石硤尾豪宅四房戶售2.35億元

兔年最後一天，新盤市場錄約兩宗成交。石硤尾豪宅項目繼上月沽出3伙後，今(9日)再以2.35億元售出一個四房單位。

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●黃竹坑站晉環重新售出三房戶 較兩年半前平17%

路勁地產等合作發展的香港仔黃竹坑站港島南岸第1期晉環，周五(9日)重新售出早前遭終止交易的2A座29樓A室，最新成交價2,320萬元，較兩年半前平489萬元或約17%。該單位實用面積766方呎，屬三房一套間隔，最新呎價約30,287元。翻查資料，該單位曾於2021年5月以2,809萬元售出，惟交易於本月初終止，至現時重新售出。

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