華南城多隻票據違約 或致破產
2024年02月09日 22:57
東網電視更多新聞短片
華南城(01668)公布，近年來，因外部因素變化，公司銷售不及預期，現金流只能保證日常經營所需。疊加效應導致流動資金日趨緊張。因此，公司在債務上面臨着非常大的還本付息壓力。公司自2022年以來採取了各種積極措施，並成功將境外美元債進行了幾次展期。但公司經營以及資金狀況未能及時改善，因此，公司預期不會就2024年10月票據於2024年2月9日到期的強制贖回款項進行支付(2月未支付強制贖回)，而這將導致2024年10月票據發生違約事件
公司亦預期將不會就2024年4月票據於2024年2月12日到期的一筆利息進行支付(2月未支付利息，而倘未能於2024年3月13日前支付該利息，將導致2024年4月票據發生違約事件。因此，可能觸發其他債務項下的違約事件，進而導致無法履行未償還債務項下的付款義務，從而對業務、經營及財務狀況造成重大不利影響，包括可能導致破產或其他形式的重組。
公司一直積極尋求融資，並努力產生充足的現金流量以履行我們的財務承諾，以償還2月未支付利息和2月未支付強制贖回款項。正在考慮不同的選擇，包括但不限於徵求同意、債務重組計畫和交換要約，並會在適當時候向市場作出更新。
受影響票據包括2024年4月到期的9.0%優先票據(國際證券識別編碼：XS2085883119，通用代碼：208588311)「2024年4月票據」及2024年10月到期的9.0%優先票據(國際證券識別編碼：XS2238030162，通用代碼：223803016)「2024年10月票據」之更新