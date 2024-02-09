華南城多隻票據違約　或致破產

公司亦預期將不會就2024年4月票據於2024年2月12日到期的一筆利息進行支付(2月未支付利息，而倘未能於2024年3月13日前支付該利息，將導致2024年4月票據發生違約事件。因此，可能觸發其他債務項下的違約事件，進而導致無法履行未償還債務項下的付款義務，從而對業務、經營及財務狀況造成重大不利影響，包括可能導致破產或其他形式的重組。

公司一直積極尋求融資，並努力產生充足的現金流量以履行我們的財務承諾，以償還2月未支付利息和2月未支付強制贖回款項。正在考慮不同的選擇，包括但不限於徵求同意、債務重組計畫和交換要約，並會在適當時候向市場作出更新。

受影響票據包括2024年4月到期的9.0%優先票據(國際證券識別編碼：XS2085883119，通用代碼：208588311)「2024年4月票據」及2024年10月到期的9.0%優先票據(國際證券識別編碼：XS2238030162，通用代碼：223803016)「2024年10月票據」之更新