東方日報B1：港股冧28%最差兔年　市值累失逾10萬億

兔年最後一個交易日，港股以跌市告終。(中新社)

港股在癸卯兔年未能「兔」氣揚眉，最後一個交易日只有半日市，以單日跌131點收爐，全年大插6,298點或28.56%，是歷來表現最差的兔年，亦是15年最弱的農曆年，港股總市值蒸發逾10.8萬億元。送兔迎龍，根據往績，恒指過往4次龍年皆錄得正回報，倘甲辰龍年表現一如既往，將扭轉以往3個農曆年頹勢。

恒生指數周五低開168點後，曾挫347點，低見15,531點，其後跌幅收窄至124點，最終報15,746點，跌0.83%；國企指數收報5,306點，跌53點或0.99%；科技指數收報3,127點，下滑41點或1.3%。港股全日成交312.94億元，港股通周五起至下周五暫停。恒指全周轉升，但升幅僅餘213點或1.37%。

兔年表現極頹，惟有寄望新一年可以龍騰虎躍。據恒生指數公司統計，恒指面世以來合共4次龍年均錄正回報，平均回報率14%。瑭明資本投資組合管理部董事曾啟邦估計，港股在龍年開局初期表現仍然偏弱，今季或低見13,400點，至下半年才轉勢，全年走勢或呈「V」形，可從中物色投資機會。

亨達財富管理董事總經理姚浩然表示，港股農曆新年後走勢要視乎假期期間外圍情況，若美股維持在高位徘徊，港股龍年有望紅盤高開。不過，回顧過往數年農曆新年表現，港股往往在假期之後、A股假期復市前，見短期高位，因此未宜太過樂觀。

走勢上，恒指目前仍處下降通道，短線要升穿50天線約16,200點樓上，才有望出現轉勢，但若連續數天失守20天線約15,700點，則市況有機會轉弱，後市料再試15,000點水平。

印度股市交易拋離香港

港股兔年一個「里程碑」是市值被印度爬頭。外媒報道，截至周四為止，印度兩大股票交易所的日均交易額總和已連續100日處於120億美元，拋離港股的幅度更達到新高，反映資金對中資股缺乏興趣。野村證券與投資者交流後指出，市場基本上都以結構性因素看好印度股市，並憂慮如果內地不加碼刺激經濟，中港股市恐再被外資拋售。