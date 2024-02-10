內地上月新增貸款、社會融資俱創單月新高

中國金融機構信貸投放實現「開門紅」，人民銀行趕及農曆生肖兔年團年夜，公布今年首月銀行新增貸款、社會融資規模更創下單月新高，分別高達4.92萬億元(人民幣‧下同)及6.5萬億元，雙雙超出市場預期及去年同期水平，按月狂飆3.2倍及2.3倍。不過，受去年同期高基數影響，計及定期存款的廣義貨幣(M2)餘額按年增速進一步放緩至8.7%，為2021年12月來最少。

在支持實體經濟的政策引導下，1月信貸投放節奏持續，以提振企業信心，改善社會預期。1月新增貸款邁向5萬億元大關，按年多增162億元，特別是企業單位貸款增加3.86萬億元，住戶貸款亦增9,801億元，企業與住戶的中長期貸款較突出，分別增加3.31萬億及6,272億元，且住戶中長期貸款新增規模創去年第二季來單月新高。

中信証券首席經濟學家明明指，雖然企業的中長貸新增規模不及去年1月的3.5萬億元，但少增幅度已較前幾個月收窄，反映實體融資需求邊際改善。光大證券固收首席分析師張旭亦對內媒指，1月為信貸增長的傳統大月，因應宏觀指導，金融機構對上月放貸相對克制，部分信貸需求可能後置在2月實現，形成均衡的信貸投放節奏。

而且上月反映現實購買力的狹義貨幣(M1)餘額達69.42萬億元，按年增速突然加快至5.9%，增長為一年來高位，可見企業流通的活期存款增速提升，估計與新春前企業預備發放員工獎金花紅等有關。不過，由於節前財政支出大增，加上今年2月新春長假與去年1月錯位因素影響，導致今年1月M2增速下行，M1及M2相減之「剪刀差」隨即罕有收窄至2.8個百分點。

惟接近央行人士認為，目前社融、新增信貸及M2增速，整體仍較大幅度高於名義經濟增速，金融對實體經濟的支持力道是足夠的。上月整體人民幣存款亦僅增5.48萬億元，比去年同期少增1.39萬億元。其中，住戶存款增加2.53萬億元。

另外，中證監易帥後亦首次「亮劍」，曾被外界冠以「券商屠夫」稱號的新任主席吳清周三接棒，即使昨日A股已收爐，但當局仍發通告強調堅持「零容忍」執法，近日更集中處理多名證券從業人員違法炒股，共有百餘人新春前夕遭鍘。