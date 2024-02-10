揚言對中國商品徵6成關稅　華爾街高度戒備　人幣最大變數係佢？

外媒報道，距離美國總統大選還有9個月，美國前總統特朗普的動向引來人民幣交易員關注。他近來曾建議取消中國對美國貿易的「最惠國」地位，並暗示對其商品徵收超過60%的關稅。

由於特朗普似乎鎖定共和黨提名競逐總統寶座，投資者正為中美貿易戰可能重現做準備。在特朗普之前的任期內，其政策為人民幣帶來巨大衝擊，令人民幣匯率在2019年8月跌至10年來最低水平。

法巴資產管理亞太區高級投資策略師Chi Lo表示，未來幾個月對人民幣的不安情緒，部分與特朗普再次當選總統的可能性有關，將意味與中國的政治及貿易緊張局勢加劇，特朗普最近關於對中國進口商品徵收60%關稅的言論凸顯這種擔憂。

他又指，中國國內問題及解決措施加劇美國大選的擔憂，並增加對沖人民幣的溢價。他表示，如果無任何果斷的政策舉措，只要這種懷疑存在，人民幣匯率就會波動。

華爾街已經開始評估特朗普可能重返白宮的影響，許多策略師表示這將提振美元並推高債券孳息率，歐元交易員也在推高共同貨幣的對沖價格。

Tribeca Investment Partners投資組合經理Jun Bei Liu表示，隨着時間逼近，將看到更多關於大選結果的押注。「看來貨幣本身肯定會成為一個大目標。」