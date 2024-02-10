網上對話小心！美企利用AI監控員工訊息　過程有幾徹底？

人工智能(AI)大行其道，令個人私隱蕩然無存？外媒報道，視乎你的工作地點，AI很有可能會分析你在Microsoft Teams、Zoom，以及其他流行應用程式(App)上的訊息。

初創公司Aware指，沃爾瑪(Walmart)、達美航空(Delta Air Lines)、T-Mobile、雪佛龍(Chevron)和星巴克(Starbucks)等美國大型企業，以及包括雀巢(Nestle)和阿斯利康(AstraZeneca)在內的歐洲品牌，向Aware尋求協助，以監控員工之間的聊天記錄。

Aware聯合創辦人兼行政總裁Jeff Schumann表示，AI可以幫助公司了解其溝通中的風險，實時了解員工情緒，而不是依賴每年一次或兩次的調查。

Schumann指，透過Aware分析產品中的匿名數據，客戶可以了解特定年齡層或特定地理位置的員工，如何回應新的公司政策或行銷活動。他稱，Aware的數十個AI模型旨在讀取文字及處理圖像，並可以識別欺凌、騷擾、歧視、違規、色情、裸露及其他行為。

他提到，Aware用來監控員工情緒的分析工具，不具備標記個別員工姓名的功能，但如果出現極端威脅或客戶預先設定的其他風險行為，其另一電子偵測工具eDiscovery可以達到。

沃爾瑪、T-Mobile、雪佛龍、星巴克或雀巢並未作出回應。阿斯特捷利康的代表指，該公司使用eDiscovery，但無用分析技術來監控員工情緒。達美航空指，使用Aware的分析技術及eDiscovery來監控情緒等，以此收集員工和其他利益相關者的反應，並在其社交媒體上保留法律記錄。