對沖基金憂乾塘　投資者興趣減　去年撤資多過新押注

外媒報道，高盛集團(Goldman Sachs Group)周五(9日)發布一份名為「等待遊戲」(The Waiting Game)的行業前景報告，發現新對沖基金經理難以籌集資金，而且看來不會很快就變得容易。

與2023年相比，今年投資者對幾乎所有對沖基金策略的興趣都有所下降，2023年已經是有紀錄以來「流動資金」(高盛對資金總流入的術語)最弱的一年。目前人們對對沖基金的興趣低於過去兩年，以美元計，去年撤資的客戶多於新押注的客戶。

該報告是基於高盛資本引進團隊對650多名對沖基金配置人士及經理的調查而撰寫，他們撤走2,800億美元，並只向以前未投資過的新工具投入750億美元。

由此可見，募集資金的環境充滿挑戰。由於投資者愈來愈擔心利率上升，經理則被迫爭取有限的現金。私募股權公司也難以退出交易，並向投資者返還現金，使客戶更難將資金配置到其他地方。

當投資者支持新基金時，他們只是採取試探性質。高盛指「我們可以從數據中推斷出，新投資的平均規模相對較小。」客戶不願在新基金上冒險，反而偏向對現有基金管理人追加投資。去年，投資者向他們已持股的基金追加1,450億美元。

報告並發現，投資者對多策略對沖基金的興趣在2023年達到頂峰後正減弱，只有16%的受訪者表示計劃配置該策略，去年此比例為31%。同時，7%的客戶表示他們計劃今年贖回，高於 2023年的4%。