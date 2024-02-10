鄺紫珊：A股博彈宜少注忌太進取　今年望錄正增長

近期內地政府再度出招，釋出「只准做多、不准做空」的明確訊號後，內地A股立即迎來反彈，讓投資者開心過年，不過升勢是否可持續，農曆新年後方向走勢可更為明確。

內地政府持續釋出政策救市，主要是要挽救股市及重振經濟信心。回顧內地A股近期表現，即使人民銀行於1月初曾下調金融機構存款準備金率0.5個百分點，向市場提供長期穩定的流動性，但市場卻沒有因為降準而止跌回穩，三大指數持續下跌及走弱，並仍然低開。直至中央再發布公告，於近日擴大交易所買賣基金(ETF)增持範圍，加大增持力度及規模，三大指數才隨即止跌反彈。

從過往經驗去看，降準加大信貸幅度，可推動信貸供應，有利帶動經濟發展，可惜今次情況有別於以往，即使人行如何放寬供應限制，並未能改變經濟結構問題。市場希望政府推出大規模政策來支持內地的基本面，包括私人公司資本支出及家庭消費，然而，這些刺激措施並不能有效解決內地經濟問題，要讓基本面重回正軌，必須首要是改善投資信心及情緒，觀乎以往，經濟要重回良性復甦，需要內地民眾消費及企業資本的支撐，而不單是依靠內地的刺激措施。

從A股市場表現來看，推出更多利好政策當然是好事，但核心推動是需要中國經濟及財政措施支持。房地產及基礎建設等傳統增長支柱不能被拖垮，而新的創新增長領域也需加速發展，並且從多方面發展勢頭推動，以保持未來幾季的消費增長趨勢。

內地國內生產總值平均指數在去年大部分時間都處於收縮區間。港股投資者如要博此次反彈，宜少注及不宜太進取，相信在此段反彈後，將有機會再試多一次「造底」才完成整個跌浪。從中線而言，投資者也不用太悲觀，內地A股再進一步下跌空間已不多，相信今年有望實現正增長且樂觀勢頭。

國際金融財務策劃師學會委員鄺紫珊