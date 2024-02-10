郭家耀：碧瑤有望受惠垃圾徵費政策　估值具提升空間

碧瑤日前發公告表示，繼早前獲環保署智能綜合回收機合約後，集團再成功贏得兩項大型私人住宅屋苑合約，提供智能廚餘回收機及其維護服務，助力居民高效回收廚餘，並減少垃圾徵費支出。碧瑤表示，政府大力倡導廚餘回收機，以及垃圾徵費所創造巨大市場需求，相信會為回收機以及相關回收業務，帶來龐大商機。

公司解釋，現時全港僅有35%公屋配置廚餘回收機，政府計劃今年內擴展至全港所有公共屋邨。私人屋苑方面，目前仍處於起步階段。隨着垃圾徵費即將實施，政府已積極透過回收基金和環境及自然保育基金向私人屋苑提供全面的財務支援，作安裝廚餘回收機之用。

隨着垃圾徵費推出，市民對回收意識增加，碧瑤綠色的策略及投資總監周榆桐預期，固體廢物回收市場3年內增長約2至3倍，可帶動公司業務增長。公司積極拓展回收業務，早前與政府合作，投資逾千萬港元在生物科技合營項目，將雞糞轉化成動物飼料及有機肥料，並研究應用拓展至廚餘。截至去年6月底，廢物處理及回收分部佔整體業務約16%。由於該分部的毛利率普遍高於清潔服務，公司亦擁有上下游較完整的產業鏈，預計未來相關收益佔比有望提升到至少兩成。

清潔業務方面，公司採取具競爭性策略，取得更多清潔合約。去年上半年有關業務收入增約70%，毛利率下跌2.7個百分點至7.2%，預計公司下半年收入增速有望與上半年相若。自中期業績後，公司從眾多香港政府部門、半政府機構及私人機構，成功贏得總值7.5億元新合約。截至去年10月5日，集團的手頭合約增至約47.4億元，創出集團歷史新高。新合約包括康樂及文化事務署批出為轄下深水埗及油尖旺區康樂場地提供清潔及輔助服務；食物環境衞生署批出為黃大仙區街市提供管理、清潔和蟲害防治服務等。

市場普遍預期碧瑤可望受惠垃圾徵費政策，廢物處理和回收服務的公共支出增加，為環境及清潔業務帶來收入增長。目前公司市盈率仍處於單位數字，預料估值有提升空間。

匯盈國際資產管理董事總經理郭家耀

(筆者為證監會持牌人士，本人及相關人士沒持有上述股份)