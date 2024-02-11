美國十年後豬肉消費跌剩5%　4000億市場將沒頂？

美國豬肉近年出現供過於求的情況，導致豬肉生產商利潤跌至26年以來新低，連累總產值超過500億美元(約3,900億港元)的豬肉供應鏈參與者，都承受龐大的壓力。

美國媒體報道，現時美國人對豬肉的需求，較20年前減少了9%，期內豬肉產量卻增加了25%，供過於求衝擊整個產業鏈，令當地豬肉生產商利潤創1998年以來新低。美國豬肉委員會直言，如果業界不能吸引更多年輕人食豬肉，未來十年美國人均豬肉年消費量將會較去年的22.76千克，下降至只有約1千克，跌幅超過95%。

《華爾街日報》報導，由於生產效率提升，美國豬肉供給增加。堪薩斯州立大學估計，美國豬農的豬肉產量比 20 年前增加了 25%。然而，年輕人購買量卻不像年長的消費者那麼多，導致豬肉需求比 20 年前下降9%。

美國銀行家協會(American Bankers Association)警告，豬肉生產商利潤率降至1998年以來最低水平，令產值超過500億美元的豬肉供應鏈參與者都承壓。其中，泰森食品(Tyson Foods)的豬肉業務已經「見紅」，全年錄得虧損數百萬美元。根據愛荷華州立大學估計，豬農每賣出一頭豬大約損失30美元。

美國國家豬肉委員會的研究顯示，如果豬肉生產商不能吸引更多的年輕消費者，未來十年人均年消費量將會降至只有約1公斤。國家豬肉委員會副總裁David Newman直言，行業正在失去消費者，業界必須讓豬肉貼近未來消費者的需求。