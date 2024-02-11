美聯：1月二手註冊量最多10區　呎價按年全跌

美聯物業表示，綜合土地註冊處買賣註冊登記個案，將全港劃分為130分區分析，今年1月二手住宅註冊量最多的10個分區，平均呎價較去年同期悉數下跌，其中粉嶺/粉嶺北/沙頭角/打鼓嶺與長沙灣2區的平均呎價均按年跌逾17%，前者呎價更失守萬元關。荃灣市中心與天水圍2區亦各跌超過1成，其中天水圍更跌穿9,000港元；至於北角/炮台山區呎價亦跌近1成。

美聯物業首席分析師劉嘉輝指出，樓價持續偏軟的同時，交投亦見疲弱，今年1月最活躍的10個分區，有6區註冊宗數較去年同期下挫；當中荃灣市中心宗數錄56宗，按年急挫約42.3%；將軍澳市中心、馬鞍山、天水圍等3區則跌超過3成；粉嶺/粉嶺北/沙頭角/打鼓嶺與屯門市中心則各跌約兩成半。雖然屯門市中心宗數按年顯著下跌，但仍是1月唯一錄得逾百宗的分區，並以118宗登記成為月內註冊宗數排名榜首。

反觀，註冊宗數較去年同期上升的4個分區，長沙灣宗數按年急升約41.5%，主要因該區今年1月超過4成註冊為市建局重建項目的收購個案帶動；堅尼地城宗數按年升約32.4%，元朗市中心與北角/炮台山宗數分別升約10.1%及約8.3%。

值得留意，鑑於簽署買賣合約至遞交到土地註冊處註冊登記需時，今年1月註冊個案一般主要反映去年12月市況。