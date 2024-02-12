Tesla遭遇「滑鐵爐」　馬斯克首富地位不保有原因...

美國電動車大廠特斯拉(Tesla)於南韓遭遇「滑鐵爐」。外媒引述分析機構Carisyou和南韓貿易部的數據稱，特斯拉1月份在南韓僅售出了一輛電動車，是該公司自2022年7月以來在南韓銷售最糟糕的1個月，當時特斯拉在南韓連1輛汽車也沒賣出去。

消息指，由於安全、價格問題以及充電基礎設施不足等一系列不利因素影響了需求。事實上，不僅是特斯拉，南韓所有電動車銷量都受到了影響。據報道，1月份，南韓新電動車註冊量較上季下降80%。

由於利率上升和通脹高企，消費者不得不控制支出，而對電池起火和快速充電器缺乏的擔憂也抑制了電動車的需求。2022年電動車電池爆炸事件之後，消費者一直對電池的安全性耿耿於懷。南韓交通安全局去年11月的一項調查發現，約一半的電動車車主表示火災是他們最大的安全疑慮。

另外，南韓電動車快充設施極度缺乏。據國際能源總署稱，南韓約90%的公共充電器都是慢速充電器。

特斯拉發言人稱，銷售不佳是因為消費者正在等待政府推出補貼政策，而且南韓1月的銷售通常緩慢。2024年似乎是該公司艱難的一年。在經歷了兩次的召回以及德國工廠生產暫停之後，特斯拉今年迄今股價下跌了22%，成為標普500指數中表現最差的股票。

事實上，特斯拉市值已從1月5日的7,540億美元縮水至5,890億美元，行政總裁馬斯克的世界首富的地位，已被全球最大奢侈品集團路易威登集團(LVMH)主席伯納德取代。