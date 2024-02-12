【龍年部署】四位專家推薦心水股份　齊齊發大財

今日是農曆新年大年初三，恭祝各位讀者龍年進寶，財源滾滾！踏入龍年，正是八運轉入九運的轉折時刻，經濟或股市或出現大洗牌。不過有危便有機，龍在中國傳統文化中象徵權力、財富和好運，期盼去年積弱的港股，迎來龍騰虎躍的景象。股民想掌握投資先機，就要緊貼專家的精選利是股和投資心得，助你招財密密賺！

郭思治：中海油高息 財源滾滾

香港股票分析師協會副主席、人稱「郭Sir」的郭思治祝各位讀者財源廣進、股運亨通！

他表示，中海油近期股價曾創下一年新高，預測市盈率約4.7倍，息率接近10厘，投資者可作適量部署，分注吸納追入。就基本面而言，油價大部分時間徘徊70至80美元水平，加上中東局勢緊張，有利於油價在80美元左右橫行，對該股有正面影響。技術上，一旦該股突破近期的高位，目標價直指15.8至16元。

溫傑：中特估熱炒 吐氣揚眉

他表示，現時市況下穩陣的股份較為吸引，中電信本身業務非常穩健，尤其是它派息穩定，以及相較以往現時有雲業務、B2B(企業對企業)等，在盈利增長方面不算太慢。基於該股現金流及前景穩定、股息相對高和增長潛力3個因素，值得考慮。至於中交建主要是憧憬今年內地會加大力度刺激經濟，如出台財政政策，屬「基建三寶」的中交建應該會受惠。

他認為，市場似乎已消化地方政府資金不足而暫緩基建的消息，假如在3月份召開的兩會內，政府將赤字率定在相對高水平，或者會再次提出發行一萬億元人民幣國債等提振方案，上述兩類股份會有炒作。此外，兩隻推介股份同屬中特估(中國特色估值體系)，隨着國資委提出將市值管理納入央企負責人考核範圍，相關股份會有許多想像空間，諸如增加派息或回購、母公司可能會注入資產等。他深信，中特估的投資概念將會是未來港股其中一個投資主題，估值具上升空間，但兩股最近已顯著炒上，可待回吐時再買，增添值博率。

李偉傑：粵海投資 財「息」兼收

張智威：滙控穩陣 袋袋平安

他表示，說起龍就想起獅子，故推介有「獅王」之稱的滙豐控股。他預料滙控將跑贏大市，且能夠穩坐收息，列舉了3大原因：第一是其派息穩定，股息率高；第二是它頻頻回購，股價相對平穩，甚至發揮資金避難所的角色；第三是早前出售加拿大業務後套現巨額資金，考慮派發特別股息。

他的另一隻心儀利是股是中海油，理由是油價持續企於每桶70至80美元的水平，意味着該股得以受益，加上其派息非常高，可以持貨收息。