美聯：二手樓價連跌26周　惟業主信心回升

美聯物業表示，「美聯樓價指數」最新報134.91點，按周跌0.38%，連跌26星期；較4星期前跌1.2%；2024年迄今跌1.93%，創超過7年新低。

若按3區劃分，「美聯港島樓價指數」最新報143.51點，按周跌0.86%；較4星期前跌2.58%；年內迄今港島區樓價跌3.3%，跌幅為3區最大；「美聯九龍樓價指數」最新報138.76點，按周跌0.33%；較4星期前跌0.47%，本年迄今樓價跌0.57%；「美聯新界樓價指數」最新報123.73點，按周跌0.25%；較4星期前則跌1.33%；本年迄今該區樓價跌2.57%。

另外，「美聯信心指數」最新報52.3點，儘管按周回升3%，但較年內高位仍低逾1成。美聯物業首席分析師劉嘉輝指出，臨近農曆新年，部分業主待假期後才賣樓，導致近期不少筍盤被吸納後，未能及時補充新一批減價盤，而減價盤減少令信心指數回升。

根據美聯物業網站的減價盤比率反映，全港3區之中，新界區減價盤比率為3區最高；若以細區劃分，減價盤比率最多的3個區份分別是荃灣、九龍灣、土瓜灣/九龍城。

若以單位面積劃分，減價盤比率首3位排名連續2星期維持不變。減價盤比率最多的是實用面積介乎約431至約752平方呎的B類單位；其次是實用面積約430平方呎或以下的A類單位；緊隨其後的是實用面積約753至約1,075平方呎的C類單位。