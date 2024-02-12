香港置業：二手居屋上月錄357宗註冊　按月增逾3成

香港置業研究部董事王品弟表示，據土地註冊處資料顯示，二手居屋(包括已補地價的自由市場及未補地價的第二市場)1月錄357宗註冊，較2023年12月的272宗增加約31.3%。鑑於簽署買賣合約至遞交到土地註冊處註冊登記需時，2024年1月註冊個案一般主要反映2023年12月市況。

至於該行選取的30個居屋屋苑1月錄101宗二手住宅註冊，較2023年12月的88宗增加約14.8%；不過，若與二手居屋註冊量按月表現相比則較為遜色；而且，與30個居屋屋苑去年平均每月約153宗相比，則低約34%；當中有13個屋苑註冊量按月報升，12個屋苑報跌，5個屋苑持平。

註冊量按月報升的屋苑中，九龍灣麗晶花園錄10宗註冊，較2023年12月的1宗大增9倍；慈雲山慈愛苑錄4宗註冊，較2023年12月的1宗大增3倍；筲箕灣愛蝶灣、秀茂坪曉麗苑及沙田愉翠苑各錄得3宗註冊，同樣較2023年12月的1宗大增2倍。

註冊量按月報跌的屋苑中，柴灣康翠臺錄1宗註冊，較2023年12月的5宗減少80%；藍田康華苑及將軍澳寶盈花園各錄得1宗註冊，同樣較2023年12月的3宗減少約66.7%；新蒲崗采頤花園及鑽石山龍蟠苑各錄得3宗註冊，同樣較2023年12月的7宗減少約57.1%。