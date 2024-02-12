嘉華國際：息口見頂信號明確　對樓市帶來正面作用

由左至右：何家宜，溫偉明，余麗珠。

而集團將與合作夥伴密切留意市場走勢作出相應部署，稍後將會公布該項目最新消息。

他指出，啟德發展日趨成熟，多個大型基建及商場相繼落成，期望政府可以行多一步，加快建造綠色智慧集體運輸系統，例如：雲巴同智軌等。同時，期望政府優化區內及周邊地區的設施，將土瓜灣避風塘改造，連同啟德跑道維港內海位置，打造成為「世界級超級遊艇停泊中心」。另外，配合明年啟用的啟德體育園，將啟德塑造成香港全新的臨海旅遊地標。

會地助理董事兼總經理(商務)余麗珠亦稱，啟德的生活配套不斷升級，全新熱點 AIRSIDE 引入大量特色商戶，包括：大型生活專門店 ，以及不少特色餐廳，而首個商場大型室內衝浪場上月亦經已開幕。

至於本年啟德區內亦有兩個大型商場開幕，當中包括K11啟德零售館，預計於下半年開幕，設有約70萬呎零售及餐飲設施。

中國海外地產高級銷售經理何家宜則指出，項目無論於景觀、會所設施及周邊生活配套等都具有獨特優勢，相信將繼續備受買家

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