美股開市個別發展　道指微跌　納指靠穩

美股於龍年首個交易日開局個別發展，道指跌22點，報38,648點；標指升1點，報5,028點；納指升24點，報16,015點。

瑞銀財富管理投資總監辦公室指出，隨着標指刷新了歷史新高，目前情況愈來愈接近該行估計的「樂觀情景」，即標指2024年底有望升至5,300點水平。

作為背景，2024年迄今推動標指上揚主要是靠兩家公司──英偉達(Nvidia)和Facebook母公司Meta。儘管這兩家公司同樣屬科技類企業，但其業務類型完全是天南地北。唯一的共同點是受惠人工智能(AI)技術熱潮，英偉達的晶片是AI基礎設施的關鍵，而Meta則靠着應用AI技術提升了廣告收入，以及降低成本。

瑞銀財富管理美國科技及電訊股票分析師Kevin Dennean表示，Meta使用AI演算法進行內容推薦，似乎提高了社交媒體用戶的參與度，而且「可以透過廣告轉化為收入」。

值得留意的是，瑞銀財管對標指的基本預測是今年底5,000點，但「樂觀情景」預測則為5,300點，基於目前美國經濟狀況一切向好，貨幣政策有望成為刺激股市進一步上揚的動力，該行認為「樂觀情景」成真的機率愈來愈高。

科技股展現出強勁升勢之際，一些傳統板塊亦出現了另類投資機會。目前石化能源行業正經歷一輪大規模的整合潮，比如先前埃克森美孚、雪佛龍、西方石油等巨企，亦先後作出一些大額併購交易。周一輪到總部位於美國德州的Diamondback Energy宣布以260億美元(約2,028億港元)收購同業Endeavour Energy，交易以1.17億股代價股份加80億美元現金進行。

Diamondback估計，併購交易未來將創造大量協同效應帶來的財務收益，每年帶來額外效益可達5.5億美元。該公司股價早段曾升6.74%。