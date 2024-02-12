比特幣迫近5萬美元大關　勢創一年來最長升浪

加密貨幣龍年開局強勢不減，為首的「一哥」比特幣升穿4.9萬美元，一度高見49,974美元，假如升勢持續至隔日美股收市，則為連續第7日上漲，有望創下2023年1月以來最長升浪！推動本輪升勢的最大動力之一，乃比特幣現貨交易所買賣基金(ETF)不斷吸引資金流入，首批自1月11日上市以來，累計淨吸資逾28億美元(約218億港元)。

隨着比特幣價格不斷升，其總資產價格已接近1萬億美元，重新躋身全球市值最高十大資產。Infinite Market Cap數據顯示，目前首位是黃金，達到13.7萬億美元；其次為微軟股票，總市值約3.1萬億美元。

上述數據某程度上反映，比特幣作為其中一種主要資產類別，投資價值已不容忽視。如今亦有許多散戶透過ETF等方式，在投資組合中加入比特幣。不過，雖然比特幣現貨ETF剛面世不久，但這類產品的競爭卻異常激烈，已有10多年歷史的灰度比特幣信託基金(GBTC)即便在上月已搶先轉換為現貨ETF，但卻仍不斷錄得資金淨流出，規模接近60億美元。

與此同時，貝萊德、富達兩家資產管理公司所推出的比特幣ETF則成為大贏家。摩根大通一份研究報告指出，貝萊德的安碩比特幣信託ETF(IBIT)；富達Wise Origin比特幣基金（FBTC）在市場流動性方面表現最好。摩通的分析員甚至認為，這兩隻作為後起之秀的ETF，流動性更勝GBTC。

展望後市，多數分析員都看好比特幣在龍年的表現，原因是基於當前規則，比特幣「挖礦」的產出很快會縮減一半，即同等運算力下「礦工」收穫的比特幣數目會減少。目前來看，產出減半的時間點很可能落在4月下旬，屆時每單位比特幣產出成本亦會隨之翻倍，是進一步推升幣價的潛在催化劑。