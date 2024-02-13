廖嘉豪：記憶體及AI或將主導美國今年半導體增長

喜迎大年初四，先祝各位讀者龍年花開富貴，投資旗開得勝。費城半導體指數年初至2月8日上升7.3%，過去3個月更升近29%，大幅跑贏標普500指數(年初至今及4.8%；過去3個月14%)。花旗分析員對半導體行業仍持樂觀態度，預計2024年半導體市場將由記憶體行業帶動下大發異彩，當中最看好動態隨機存取記憶體(DRAM)市場，DRAM價格自2023年下半年開始反彈，在庫存正常化和人工智能DRAM需求推動下，主流DRAM現貨價格在過去4個月已上升約20%。

人工智能需求激增將根本地改變記憶體產品格局。有別傳統逐步階段的數據處理運算方式，AI數據處理需要即時同步計算大量數據，運算速度要求不僅高，在同時處理大量數據時不能出現樽頸狀態，因此需要修改記憶體產品設計以最大程度地減少數據處理的樽頸問題。訓練和推理大型語言模型(LLM)的超級AI運算仍需繼續處理大部分人工智能數據，但AI邊緣運算，即設備端(如手機、平板電腦)處理人工智能的需求亦將增加，以分擔部份AI運算工作，有助帶動記憶體需求，花旗分析員因應人工智能需求增加而提高DRAM需求按年增長預測4至6百分點，2024至2027年按年升幅由16至17%加快至19至23%。

需求上升但三間DRAM主要生產商一致減產或令DRAM在2024年仍供不應求，支持價格持續復甦。整體DRAM銷售額預計從2023年的473億美元按年增長約80%至2024年的846億美元，當中預計2024年DRAM價格或按年上升52%。

最新銷售數據亦反映記憶體銷售良好勢頭，美國半導體行業協會(SIA)在2月3日公佈12月單月半導體銷售額為518億美元(按月升8.2%)，當中DRAM貢獻最多半導體銷售升幅。DRAM銷售按月升53.8%，遠高季節性的按月下跌13.6%，主要受惠更高出貨量和價格。DRAM出貨量按月升53.0%，遠高於季節性的按月跌2.8%，而DRAM平均售價按月0.5%，遠高於季節性的按月跌10.5%。

2023年整體半導體市場出貨量下跌20%，是2001年以來最差，或為2024年補充庫存提供動力。花旗分析員認為2024年的半導體銷售增長將會繼續向上，同時調高2024年半導體銷售預測至按年升11%，或達5,853億美元。2024年半導體行業升溫應繼續有利半導體生產商尤其DRAM記憶體生產商股價表現。

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管 廖嘉豪