曜熊理財：龍年發財瞄準債券基金

美國聯儲局將政策利率維持在5.25至5.5厘的區間不變，該利率自去年7月以來一直維持在這一水平。在3月份的下次會議之前，可能不會有足夠的數據降息。就目前而言，開始降息時應該是循序漸進的。

去年12月，大多數聯儲局政策制定者預測今年將降息三次或更多。去年12月的通脹率為2.6%，而根據最近6個月的趨勢，通脹率為2%。經濟和勞動力市場都超出預期，美國上季度GDP折合成年率增長3.3%，美國僱主上月增加35.3萬個就業職位。

如果就業市場持續強勁，聯儲局可能會緩慢地降息，但如果出現實質性放緩，降息步伐可能不得不加快。通脹仍存在一定程度的不確定性，需要更多的數據來確定這一點。

聯儲局未來的降息時點和幅度是一大不確定因素。美國經濟勢頭強勁，促使許多投資者對今年初降息的預期進行修正。央行官員已暗示聯儲局不急於降息。投資者不應該支持今年降息五次的預期。預計會有兩至三次降息。

2024年為債券基金之年，隨着美股在高位，債券基金愈發成為投資者的目標。展望2024年，利率的走勢對債市較為友好，但階段性的波動不可避免。債市向好主要是期望減息及資金有一定避險的需求，龍年發財還是債券基金。

曜熊理財策略董事馬煒喬