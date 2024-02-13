【樓市騰飛】多區新盤「龍」重登場　後市待轉乾坤

龍年伊始，各大發展商普遍預期樓市將更勝去歲，否極泰來，諸事興旺，年內成交量拾級而上，如龍騰飛。除了市區豪宅表現可期之外，年內亦有多個大型項目隨時候命推出，當中不乏鐵路上蓋盤，有望浪接浪式登場，帶動市況轉旺。

田兆源：信置鐵路盤蓄勢待發

當中，元朗錦田南錦上路站的柏瓏，於2022年推售I期及II期，銷情強勁，而柏瓏III部署今年推出市場，提供680伙，並已獲批預售。至於坐落於核心商業區中環的One Central Place，以一房及兩房戶型為主，預料關鍵日期為今年第三季。

雷霆：新地啟德住宅響頭炮

集團今年的推盤部署，將由啟德天璽‧海打頭陣，項目以臨海豪宅為定位，主打四房大單位，農曆新年後將公布推售部署。緊接會有港鐵元朗站The YOHO Hub第C期，以及過去連續兩年銷售量冠絕市場的屯門兆康NOVO LAND，亦將推出新一期。

趙國雄：長實黃竹坑盤打頭陣

該集團部署推出的頭炮項目為香港仔黃竹坑站港島南岸第3期，項目住宅分為兩期發展，分別涉及642伙及558伙，均已於去年底獲批出預售樓花同意書，預計關鍵日期為明年第四季。整個港島南岸項目可劃分成6期，並以長實旗下第3期規模最大。

而啟德跑道區的項目，面向維港方向，有約1,000伙，戶型主要為大單位。至於位於元朗錦田北的錦泰路項目，亦有機會下半年登場。

林達民：恒地重建項目應市

該集團於龍年會繼續積極賣樓，大部分屬於重建項目，其中大埔美新里舊契項目，提供中小型單位，涉約120伙，預計可迎合區內分支家庭客需求。市區方面，享有3站鐵路優勢的紅磡大型重建項目BAKER CIRCLE，將推出第4期。

温偉明：嘉華部署推市區靚盤

他認為，市場預期美國今年開始減息，料香港銀行會跟隨，相信買家會由觀望態度轉為積極考慮入市，加上政府支持樓市政策，估計樓市上半年維持平穩，下半年樓價有溫和升幅。集團旗下住宅，除了發售中的將軍澳日出康城凱柏峰外，今年將主力推售的全新項目，包括兩個啟德及兩個港島區的獨資項目。

黃光耀：會地6項目排隊登場

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，恭祝讀者龍馬精神，福運延年。市場憧憬今年減息，有望激活樓市表現，估計樓價今年內可錄得約5至8%的升幅。

集團計劃年內推出5至6個項目，涉及單位超過2,200伙。重頭戲為將軍澳日出康城第12期項目，A期及B期共提供1,335伙，並已獲批出預售，主打兩房。位於山頂的種植道1號項目提供20座洋房，計劃年內推其中5座。挾鐵路概念的港島南岸第6期項目，第1期有463伙，有機會於今年底登場。

黃浩賢：新世界主打跑道區樓

他透露，集團今年主力推售3個位於啟德跑道區的大型合作發展項目，以中小型單位為多。而坐落黃竹坑站的港島南岸第5期項目，提供約800伙，戶型涵蓋兩房至四房，享有交通便捷的優勢。

陳永傑：豪宅市場較穩

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，龍年樓市走勢，很視乎政府會否就樓市措施撤辣或作出調整，若沒有救市方案，在美息未減等環境下，上半年樓價將繼續尋底，每月再跌約2至3%。不過，假如政府有救市舉動，樓市跌勢有望煞停，一旦息口下調，市況將可觸底反彈，故今年樓市走勢可能向兩極發展，惟相信豪宅市場會有較穩健表現。

布少明：撤辣助樓價彈

美聯物業住宅部行政總裁布少明認為，龍年樓價有望止跌回升，目前市場不乏利好因素，如息口見頂，政府吸納人才政策，推動住宅買賣及租賃需求，若財政預算案有撤辣措施推出，預計今年樓價將回升約5%。交投方面，二手買賣最近已有所增長，農曆新年後有機會出現小陽春，全年整體住宅成交量料有顯著增幅。