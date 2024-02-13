【財星貼士】部署港股展龍圖 股評人醒你利是股

港股將於明日(14日)大年初五迎來龍年首個交易日，仲未諗到有咩心水股票？《東網》找來四位專家，分別是資深股評人沈振盈、銀河證券業務發展董事羅尚沛、iFAST Global Markets副總裁溫鋼城及亨達財富管理資產管理董事總經理姚浩然，為大家推介利市股！

沈振盈：中石化 長揸有着數

羅尚沛：比特幣ETF 財源滾滾

銀河證券業務發展董事、「教主」羅尚沛表示，今年港股開局失利，預期全年走勢會「有上落、無趨勢」，若然投資者單純炒指數，建議宜持盈保泰，盡量減少注碼。

比特幣今年將會出現減半，意味着供應減少，不少大行調高目標價，有預測更估計6年後每枚價格達150萬美元。他也預期，今年比特幣會衝上至上次高位，即約6萬美元水平。

溫鋼城：港交所 望吐氣揚眉

iFAST Global Markets副總裁溫鋼城祝願大家，在2024年「易贏又易勝」，投資方面一帆風順。

港股今年以來拾級而下，但他預料龍年恒生指數會飛龍在天，低開高走，具值博率，支持位約16,000點，最高見21,000點。他對後市睇法樂觀，乃基於外圍開始減息，估計資金會流入新興市場，內地貨幣政策傾向更寬鬆，港股有機會一洗頹風。

姚浩然：聯想谷AI 時來運轉

亨達財富管理資產管理董事總經理姚浩然表示，今年港股充滿挑戰，須待內地經濟轉好、樓市債務問題得到解決，始能得到支持。