【財星貼士】部署港股展龍圖 股評人醒你利是股
2024年02月13日 10:00
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港股將於明日(14日)大年初五迎來龍年首個交易日，仲未諗到有咩心水股票？《東網》找來四位專家，分別是資深股評人沈振盈、銀河證券業務發展董事羅尚沛、iFAST Global Markets副總裁溫鋼城及亨達財富管理資產管理董事總經理姚浩然，為大家推介利市股！
沈振盈：中石化 長揸有着數
送兔迎龍，人稱「沈大師」的資深股評人沈振盈推介一隻利是股——中國石油化工(00386)予各位讀者。大師表示，中石化以下游業務為主，因此選擇該股最大因素並非看油價走勢，而是視乎對內地經濟的信心多寡。另外，憧憬未來氫能汽車進一步普及，該公司出產的液化氫有望成為主要供應，值得中長線持有。
羅尚沛：比特幣ETF 財源滾滾
銀河證券業務發展董事、「教主」羅尚沛表示，今年港股開局失利，預期全年走勢會「有上落、無趨勢」，若然投資者單純炒指數，建議宜持盈保泰，盡量減少注碼。
南方東英的比特幣ETF(03066)是羅尚沛龍年的心水股份，部分原因是想避開港股，其次是它可為散戶投資者提供參與虛擬資產領域投資的機會。很多投資者或想嘗試投資虛擬貨幣，但苦無入手途徑，而且被部分虛疑貨幣交易平台「爆煲」消息嚇怕，故認為南方比特幣ETF是一個好選擇。
比特幣今年將會出現減半，意味着供應減少，不少大行調高目標價，有預測更估計6年後每枚價格達150萬美元。他也預期，今年比特幣會衝上至上次高位，即約6萬美元水平。
溫鋼城：港交所 望吐氣揚眉
iFAST Global Markets副總裁溫鋼城祝願大家，在2024年「易贏又易勝」，投資方面一帆風順。
港股今年以來拾級而下，但他預料龍年恒生指數會飛龍在天，低開高走，具值博率，支持位約16,000點，最高見21,000點。他對後市睇法樂觀，乃基於外圍開始減息，估計資金會流入新興市場，內地貨幣政策傾向更寬鬆，港股有機會一洗頹風。
股份方面，他認為香港交易所(00388)是最主流的選擇，只要恒指上揚，港交所就會跟隨上漲，投資者可在238元趁低吸納，目標價300元。
姚浩然：聯想谷AI 時來運轉
亨達財富管理資產管理董事總經理姚浩然表示，今年港股充滿挑戰，須待內地經濟轉好、樓市債務問題得到解決，始能得到支持。
聯想集團(00992)去年發表了首款人工智能(AI)個人電腦，產品最快在今年下半年上市。他認為，隨着AI電腦開始出現，配合換機潮，預計聯想銷售情況會相當不錯。他補充，電腦換機潮在2023年下半年已經開始，一般換機時間持續約一年半，換言之整個2024年應該可以受惠。此外，聯想在2025年3月的市盈率預計會在7倍左右，相對其他在海外上市的品牌，估值比較便宜，有信心市場氣氛改善下，能夠發力追落後。