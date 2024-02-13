比特幣升穿5萬美元　創逾兩年高

比特幣價格升破5萬美元，為逾兩年以來首見。據CoinDesk資料顯示，比特幣曾見50,051美元，最新報49,882美元，升3.4%。

加密借貸平台Nexo聯合創辦人Antoni Trenchev表示，上月推出的比特幣現貨交易所買賣基金(ETF)不僅未能使比特幣突破這一關鍵心理價位，反而導致20%的拋售，因此5萬美元對比特幣來說是一個重要里程碑。他認為，利好因素包括市場揣測美國聯儲局年內減息。

加密貨幣相關股份也受到提振，加密貨幣交易所Coinbase漲3.7%，加密貨幣礦商Riot Platforms和Marathon Digital分別漲9.4%和14.1%。軟件公司MicroStrategy是比特幣著名買家，也漲11%。

此外，據報由PayPal創辦人、「硅谷創投教父」Peter Thiel創立的風險投資公司Founders Fund再次投資比特幣及以太坊，意味硅谷對加密貨幣市場的興趣被重新點燃。

外媒引述消息人士稱，從去年夏末至秋初，該基金投資2億美元收購加密代幣，一半是比特幣，另一半是以太坊。此舉顯示一些機構投資者重返代幣投資。

消息人士補充指，去年夏天該基金在比特幣低於3萬美元時開始買入，並在幾個月內購買更多比特幣及以太坊，但這些交易平均價格不得而知。