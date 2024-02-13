【星期三．炒啲乜】港股龍年升市居多　今年有望龍咁威？

今日(13日)是大年初四，祝各位讀者龍年大吉、股運亨通、投資贏開巷！港股將於周三(14日)年初五開市，全周只有3個交易日。港股已告別慘淡的兔年，龍年可會生生性性兼龍精虎猛？

港股兔年全年勁挫近6,300點，幅度近三成，為歷來表現最差的兔年，不少打工仔眼見日本、美國及印度股市升勢凌厲，紛紛把強積金投資轉陣，以求避開中港股市傷心地，同時提升回報。不過，恒指公司日前發表的統計似乎向股民派了定心丸，表示根據歷史數據，龍年在過往生肖周期中皆能錄正回報，平均升幅更達14%。兔年輸到喊的股民或許「個心可以定一定」。

恒指公司指，過往55年來，恒指在4次龍年期間錄得14%的平均回報，在12生肖當中排行第7名。值得注意的是，此雙位數升幅並非僅由一、兩年極高回報所造成。恒指在過往4次龍年皆錄正回報，介乎最低0.5%至最高33.4%。在最近一次龍年，即2012年，恒指錄得15%的升幅，原因是全球主要央行放寬幣策帶動市場氣氛。

雖然市場對港股龍年有一定憧憬，不過專家指，港股兔年跑輸全球有原因，不少企業盈利下滑，即使復常後仍未見顯著復甦，大市受到負面因素困擾，例如內房危機及經濟方面，因此龍年開局難望極速轉好，認為投資者採取保守策略為上。

此外，本周有多項經濟數據，包括歐元區、日本及英國國內生產總值(GDP)，周四(15日)有美國零售銷售及申領失業救濟人數，周五(16日)有當地的生產物價指數(PPI)及密歇根大學消費者信心指數。經歷兔年股市的驚濤駭浪，寄望龍年能見曙光，股民不妨細閱以下各位專家的分析，以助投資得心應手，繼續馳騁股場！

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