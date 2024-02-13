美律師事務所傳阻止駐港律師存取國際數據庫

外媒引述知情人士報道，美國瑞生律師事務所(Latham & Watkins)正阻止駐香港律師對其國際數據庫進行存取。

知情人士透露，該律師事務所已通知員工，雖然香港員工默認可以存取中國的文件，但由本月起，除非獲得特別許可，否則他們將無法查看其國際數據庫中其他內容。

該律師事務所的政策切斷香港律師對美國、歐洲、中東及亞洲數據庫內容的預設存取權限。知情人士指，瑞生現在把香港與內地作同等對待。該律師事務所拒絕評論。

把機密客戶數據隔離，限制有需要的人才能查閱，被視為是最佳做法。然而，有關變化意味香港員工不再有預設存取權限，甚至無法存取來自中國境外的非私人文件。

此外，知情人士稱，瑞生並將其香港辦事處數據庫，與包括南韓首爾、新加坡及日本東京辦事處在內的亞洲其他地區數據庫分開，創建一個新的「大中華區」數據庫，與內地辦事處共享。消息又指，近幾個月來，該公司並要求員工不要攜帶筆記型電腦前往內地。

瑞生去年關閉上海辦事處，將員工遷移至北京。該公司當時表示，中國仍然是一個重要市場，也是其在亞洲及全球業務中不可或缺的一部分。