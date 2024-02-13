陳樂怡：舜宇產品布局汽車業　帶動中長線盈利

即使內地多方面發力穩市場，港股通南向資金未見持續流入，外資信心依舊不足，故港股難有延續升勢，並變相增強投資者每逢反彈減持的模式。外圍減息時間表未明，中美角力等地緣政治風險續令投資者抱有戒心。若內地無強刺激方案，恒指短線技術反彈過後，料續受制於50天線。

市場近期對蘋果公司(Apple Inc.)手機需求前景趨向審慎，拖累手機設備股表現，惟舜宇並非集中於蘋果供應，單一品牌的影響有限。股價近期回調已充分反映2023財年業績遜預期因素，同業大立光第四季業績顯示，毛利率按月顯著改善，顯示出Android陣營需求回暖，預計舜宇可受惠其中，自第四季起智能手機產品平均單價及毛利率壓力有望紓緩。華為重返5G手機市場亦有幫助。

儘管短期電動車需求受制於宏觀經濟，但滲透率持續提升的趨勢不變，每輛車配置的鏡頭數目有增無減，技術要求更高。公司在汽車行業的產品布局可為未來中長線盈利增長帶來動力。

信達國際研究部助理經理陳樂怡

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