新地旗下15大商場農曆新年期間人流升20%　生意額增15%

集團執行董事馮秀炎表示，今年農曆新年零售黃金檔期由2月3日開始，不少市民因過年出遊，提早食團年飯及辦年貨，延長春節消費期，又因氣溫急降刺激衣履銷情，有運動鞋店透露上周生意額急升數倍。

作為全面通關後的首個春節，旅客量更勝去年，不少商戶全年無休，如在旗艦商場就有近40%商戶較去年提早開市。新地商場舉辦多場迎新春倒數活動及旅客訪港禮遇等，帶動市民消費意欲。

總結新春黃金檔期，新地十五大商場人流及生意額均有增長，以衣履及金飾生意最受惠，過年裝身或送禮意欲推動銷情。尤其是新春假期後緊接情人節，令珠寶金飾更受捧，料生意額按年增20%。

餐飲方面，除公司、團體復辦大型春茗宴飲活動外，不少市民出外與家人、親友團拜，刺激食肆生意按年上升至少15%。