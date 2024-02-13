利嘉閣：兔年買賣註冊量回升5.1%　料龍年彈升近34%

剛過去的兔年樓市交投在反覆中略升，買賣登記量告別虎年的歷史新低。利嘉閣地產研究部主管陳海潮指出，綜合土地註冊處最新數據所得，截至今年2月7日為止，全港暫錄59,889宗樓宇買賣登記，涉及成交總值約5,137.68億元，預期兔年全年登記量值最終可達60,220宗及5,166億元，料將較壬寅虎年分別上升約5.1%及下跌約10.2%。

兔年登記量從歷史谷底回升，重越六萬宗大關，惟仍屬史上次低水平，成交總值則連挫兩年，創近8年最少。回顧各類物業市場，一手住宅在兔年表現最好，20223年初防疫措施陸續鬆綁，並於2月初全面通關，刺激一手買賣連月倍數式彈升，帶動3月及4月份一手私宅買賣登記量大反攻。

之後在第二及第三季期間，按月在700至900餘宗反覆徘徊，至第四季在加息壓力持續下而轉冷，惟至兔年年底的12月及今年1月，則因樓市減辣及息口觸頂而再次轉旺。總結兔年全年截至2月7日止，全港共錄一手住宅買賣13,220宗，較虎年的10,639宗顯著上漲約24%，為各類物業中升幅最大，成交總值比虎年更大升約35%，錄1,422.66億元。

二手住宅市場方面，兔年買賣登記量隨大市回升，主要受惠年初疫情漸散及通關的利好因素推動，令首季買賣表現突出。不過，次季開始，隨著最急切的入市需求消化後，因經濟復甦進度不似預期，買家入市步伐再次轉慢，令按月買賣徐徐回軟。加上年中起息口漸加，進一步窒礙買家置業意欲，令二手市場出現膠著狀態。總結兔年截至2月7日，全港暫錄37,271宗二手住宅買賣登記，涉額2,830.72億元，登記量值較虎年分別微升約2%及跌約6%。

非住宅物業市場去歲表現最為遜色，受制通關後經濟恢復速度緩慢，各行業投資擴充的意欲不大，加上去年港股表現不濟，不斷反覆尋底，兼逢息口急促上升，大大窒礙投資意欲，導致兔年全年非住宅登記量值暫只錄9,398宗及884.30億元，分別跌穿萬宗及千億元水平，按年分別跌約8%及急挫約48%。

展望龍年，陳相信市場利好因素將逐漸浮現，包括農曆節慶長假過後，發展商將積極推盤，若財政預算案有撤辣及刺激經濟新舉措，將為樓市帶來小陽春。此外，高才及專才湧港下，料趁樓價低水入市，可帶動交投量價逐步企穩回升。預期龍年樓市將有力反彈，整體樓宇買賣登記量料升約33.7%，上試80,500宗水平，涉及登記金額料達7,200億元，住宅樓價則料有錄得約5至8%的升幅。