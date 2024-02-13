十大屋苑新年長假交投全線「捧蛋」　2005年以來首次

農曆新年市場觀望氣氛濃厚，樓市小陽春未有降臨，中原指出，十大屋苑於4天長假期交投全線「捧蛋」，為2005年有紀錄以來首個零成交的新年。

若單計周六、日(10、11日)，則為2018年9月以來，首個未有買賣的周末。該行亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，買賣雙方於節日均忙於慶祝及離港外遊，睇樓活動明顯減少，加上樓市前景未明朗，暫未有利好消息刺激，不少買家對財政預算案觀望，入市態度猶豫，交投小陽春未有出現。

中原趙鴻運表示，新春期間不少市民亦外遊渡新歲，整體交投氣氛較淡，鰂魚涌太古城新春假期未錄成交，2月則暫錄約4宗，部分買家憧憬財政預算案會否推出利好樓市措施，入市取態觀望。

該行袁顯岸稱，市民忙於賀年活動，入市氣氛低企，紅磡黃埔花園假期內零成交，本月亦暫只錄1宗買賣，由於高息環境持續，缺乏利好消息，置業人士入市信心不足，令樓市靜上加靜。

新界區主要屋苑亦未發市，中原伍耀祖表示，市民暫時擱置睇樓活動，天水圍嘉湖山莊假期內未錄成交，本月暫錄約5宗。相信需待農曆新年過後，睇樓活動恢復，交投才會回穩。