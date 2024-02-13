大好友羅奇轉軚稱香港已「玩完」 又有乜理由？

甲辰龍年才過了一天，曾經的「中國大好友」摩根士丹利前亞洲區主席羅奇(Stephen Roach)即於外媒撰文，心痛地承認香港已經「玩完」，理據包括港股深受中國經濟「撞牆」拖累，以及2018年以來每況愈下的中美關係。

他指，周期性的房地產寒冬和地方政府融資平台(LGFV)債務危機，正與結構性的「3D」難題交織——債務(Debt)、通縮(Deflation)及人口(Demography，這裏指人口老化及隨之而來的勞動力減少)。

他不否認中國經濟會有改善，但面對勞動力萎縮和生產力難再大幅提高、中美關係難望好轉到能逆轉供應鏈轉移趨勢的地步，他憂慮股市反彈不能持久。

不過，新加坡總統尚達曼大年初一出席當地華人活動時唱反調，指中國的基本盤實力毋庸置疑，且還在不斷增強和鞏固。

他認為，中國的實力毋庸置疑，已經不再依靠廉價勞動力，並擁有完善的工業體系；在電動汽車和工業機器人等工業領域，中國擁有強大的生態製造系統並擁有出口競爭力。雖然中國整體勞動力不再擴張，但人才濟濟，包括工程師、科學家，以及仍然增長的熟練勞動力，是中國的強大優勢。