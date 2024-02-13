租客趁低水由租轉買 豫豐花園兩房348萬易手

樓價已累積相當跌幅，屯門豫豐花園有租客趁低水由租轉買，以約348萬元購入同屋苑兩房戶。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●美聯周永業表示，筲箕灣香島5座中層B室，實用面積約1.055方呎，三房連套房間隔，以約1,850萬元成交，呎價約17,536元。原業主於2017年12月以約2,498.5萬元購入物業，現轉售帳面蝕讓約648.5萬元，貶值約26%。

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九龍區

●中原黃家全指出，奧運站維港灣3座中層G室，實用面積約459方呎，兩房間隔，以約810萬元易手，呎價約17,647元。

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新界區

●中原趙愛蓮表示，大埔帝欣苑16座低層A室，實用面積約1,049方呎，三房連套房間隔，以940萬元連車位沽出，呎價約8,961元。

●利嘉閣鄭啟聰稱，將軍澳廣場2座高層H室，實用面積約447方呎，兩房間隔，望內園景，以約650萬元獲承接，呎價約14,541元。

●利嘉閣蕭浩麟表示，青衣曉峰園2座低層C室，實用面積約546方呎，兩房間隔，開價約520萬元，減至約500萬元成交，呎價約9,158元。

●祥益黃文樂指出，屯門豫豐花園11座高層C室，實用面積約396方呎，兩房間隔，減價約30萬元，以約348萬元售出，呎價約8,788元。新買家為同屋苑租客，考慮到現時樓價低水，決定由租轉買購入上址。

●祥益黃慶德稱，屯門居屋兆畦苑A座高層9室，實用面積約485方呎，兩房間隔，未補價第二市場成交價約228萬元，呎價約4,701元，低於市價。

●美聯王亦倫表示，天水圍嘉湖山莊麗湖居6座高層H室，實用面積約547方呎，三房間隔，以500萬元放售，議價後新近以450萬元成交，呎價約8,226元。

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