農曆新年假期僅錄9宗一手成交　較去年少逾50%

多個新盤踏入龍年隨即「開單」，市場於4日農曆新年假期共錄約9宗一手成交，惟較去年同期約20宗少逾五成。

●恒基二部季內推旺角利奧坊第5期

恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝於團拜開年表示，部門今年的頭炮項目為旺角利奧坊項目第5期，涉及約200伙，主打中小型單位，有望本季內登場。至於，旗下與其他發展商合作的啟德天瀧，戶型以大單位為主，比較適合以現樓形式推售，項目預料第四季入伙。

●元朗雨後加價5號價單 涉35伙

星星地產旗下元朗雨後，周二(13日)上載價單5號，提供35伙，折實平均呎價約14,472元，較去年3月推出的價單4號低約7.8%，並屬已推的5張價單中最低。新一批單位包括3伙開放式戶，3伙一房戶，13伙兩房戶，4伙三房戶，4伙連天台戶及8伙連平台戶，折實價介乎390.97萬至1,051.83萬元，折實呎價12,632至17,637元。項目落實周六(17日)起發售58伙，折實價由434.46萬元起。

●鰂魚涌THE HOLBORN單日連沽兩伙

●屯門兆康NOVO LAND第2A期三房售738萬元

●大埔馬窩路項目預告年內登場

萬科香港旗下大埔馬窩路大型住宅項目，於周二(13日)公布部署年內推售。該公司董事總經理周銘禧表示，該項目提供逾1,500伙，公司將視乎市況推出市場，亦不排除分期數以短樓花期吸引客戶。資料顯示，項目第1期提供403伙，於今年1月已獲批出預售樓花同意書。

●旺角ONE SOHO龍年首日以593萬元售出一房

●啟德MONACO兩房戶1,087萬元重新售出

會德豐地產旗下啟德MONACO，新近重新售出早前遭取消交易的2B座16樓E室，實用面積445方呎，兩房連開放式廚房間隔，成交價1,087.1萬元，呎價約24,429元，買家可享最多5.5%提前成交回贈及3.8萬元的「迎春接利是」現金回贈。資料顯示，該單位原本在2021年初以1,067.8萬元售出，惟在本月初終止交易，至日前重新獲承接。

●元朗山水盈錄洋房終止交易

路勁地產旗下元朗山水盈，新近錄得7號洋房的終止交易個案，涉及洋房實用面積2,205方呎，原本在2021年8月以3,785.4萬元沽出，當時呎價約17,167元，買家採用1,100天特長成交期付款計劃入市，並享有先住後付優惠。