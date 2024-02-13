通脹高居不下　美股全線向下　比特幣日內升幅回吐

1月份美國消費物價指數(CPI)按年漲幅為3.1%，超市場預期，數據公布後，芝商所FedWatch工具顯示，交易員押注聯邦基金利率12月降至4.25厘或以下，即聯儲局減息逾一厘的機會率，已由上周的64.1%急降至目前的27.1%。

受數據影響，美股3大指數周二早段全線下跌，道指跌424點或1%，報38,374點；標指跌66點或1.3%，報4,956點；納指跌287點或1.8%，報15,659點。

加密像幣「一哥」則有所回吐，日內曾升5萬美元關，高見每枚50,392美元，惟數據公布後大瀉，低見48,700關口，過去24小時內升幅全數蒸發。

氣勢如虹的晶片股有獲利回吐，英偉達（Nvidia）市值周一盤中超越Google母公司Alphabet及亞馬遜後，股價早段跌1.45%；超微半導體（AMD）曾跌1.83%；英國晶片指令專利商Arm則回吐逾10%。

同屬美國制華重要本錢的晶片設計軟件公司Cadence則挫2.76%。該企上季乃至全年中國收入均錄按年增長，又指引今年收入45.5億至46.1億美元，以中間值45.8億美元計增長11.98%，稍勝去年，經調整每股盈利5.87至5.97美元，以中間值5.92美元計仍增長14.95%，但本季指引以中間值計，收入會按年跌2.12%，經調整每股盈利按年跌13.17%。

另外，可口可樂去年第四季收入按年增長7.15%至108.49億美元，撇除部分項目後的經調整純利按年增長9.96%至21.3億美元。整體而言，收入增長主要由加價帶動，但銷量也升2%，反而收入貢獻最高的北美銷量跌1%；論產品，可樂及無糖可樂分別多售2%及4%。

展望本年，可口可樂預期，不計併購和匯率變動影響的內生收入增長介乎6至7%，比去年慢5個百分點，經調整每股盈利增長4至5%，比去年慢3個百分點。該股早段升0.79%。

大富翁生產商孩之寶上季收入按年倒退23.21%，經調整純利按年倒退71.24%，均差過預期，並料今年3個分部收入均跌，股價早段跌2.23%。