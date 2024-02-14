【匯市前瞻】聯儲局年內難減息6次　吼美元衝高買外幣

踏入龍年，市場聚焦美國聯儲局會否在3月的議息會議上宣布啟動減息。

上古國際集團董事梁彥穎認為，必須符合以下情況，聯儲局才會啟動減息機制：整體通脹率（CPI）趨勢開始向下；及／或美國標普500指數急速大幅回落。

他指回望過去，標普500指數很少在總統大選年大幅回落，因此，市場之前預計聯儲局會在2024年減息6次的期望，可能不切實際。不過，正如聯儲局主席鮑威爾表示，目前利率已處於或接近周期的最高水平，因此，再加息的機會率應比減息的機會率為低，所以外匯投資可以吼美元處高位時買入外幣，勝算應比隨便買入外幣等升值的勝算大。

梁氏以澳元和英鎊為例，短期而言，澳洲經濟增長依賴中國，但又受制於中國經濟放緩，因此對澳元匯價走勢相對審慎。澳元兌美元短期或會觸及0.64支持位，上望則為0.675水平。

英鎊方面，由於英國通脹未開始回落，預料英鎊兌美元短期在1.26至1.29水平窄幅上落，長線表現仍要視乎英國利率及通脹走勢。

獨立外匯商品分析師盧楚仁預期，聯儲局較大機會在今年5月才開始減息，然後在下半年再減息1至2次。相比環球其他主要央行，美元息口最高，意味潛在減息空間和寬鬆力度可以較大，加上聯儲局若維持相對鴿派的取態，將令美匯指數中長線走勢偏淡。他預料美匯指數將會在99.59至103.8區間內上落。

他認為今年外幣匯率表現的強弱，貨幣政策走向造成的影響會較經濟情況重要。以英國和歐洲為例，儘管兩地的經濟表現弱於美國，但由於英倫銀行與歐洲央行很可能要待今年下半年才有機會減息，而且全年計減息「一次起兩次止」，故預期英鎊和歐元年內走勢會相對美元強。其中，歐元兌美元波動區間料落在1.078至1.114；英鎊兌美元波動區間在1.26至1.314。

日圓方面，當全球貨幣炒減息預期，日圓就炒作加息預期。盧氏指，不論日本央行今年何時退出負利率政策，加息預期已足可支持圓匯呈現較強走勢。惟要留意，當圓匯累積一定升幅後，要提防日本央行出口術為市場降溫，造成圓匯大上大落，故炒日圓的投資者謹記圓匯的波動性可以很大，要「識落車」。圓匯年內區間可參考137至148.8。

他補充，儘管美元弱利好非美貨幣，但商品貨幣今年走勢並非可一面倒看好，原因是環球經濟復甦不強，利淡商品價格，尤其澳元與紐元更受內地經濟表現影響。另一邊廂，人民幣匯率亦受人民銀行有減息降準壓力的影響，兌美元或只能維持在區間上落。