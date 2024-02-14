美高梅中國去年第四季度收益淨額9.83億美元
2024年02月14日 07:24
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（Getty Images圖片）
美高梅中國(02282)表示，根據控股股東未經審核業績報告披露，按美國會計準則，美高梅中國去年第四季度收益淨額為9.83億美元，按年增長462%，較2019年第四季度增加35%。第四季度受移除COVID-19相關的澳門入境限制以及到訪率較去年季度上升以及獲授權賭枱於2023年增加的正面影響。季度經調整物業EBITDAR為2.62億美元，而上一年同季度的經調整物業EBITDAR為虧損5,497.9萬美元，較2019年第四季度增加42%。季度經調整物業EBITDAR利潤率為26.7%，而2019年第四季度為25.5%。
美高梅中國去年全年收益淨額為31.54億美元，按年增長368.18%，較2019年增加9%；經調整物業EBITDAR為8.67億美元，而上一年度的經調整物業EBITDAR為虧損2.03億美元，較2019年增加18%。去年的經調整物業EBITDAR利潤率為27.5%，而2019年為25.3%。
美高梅中國上季娛樂場收益按年升485%至8.49億美元；主場地賭枱投注額升490%至37.62億美元，主場地賭枱贏額升478%至8.77億美元，主場地賭枱贏率跌0.5個百分點至23.3%。