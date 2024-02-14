道指挫524點　圓匯跌穿150

●踏入亞洲時段，美匯指數升0.65%，報104.85；港匯見7.8185；離岸人民幣(CNH)報7.2309；美元兌日圓處150.66；歐元報1.071，英鎊報1.2592。金價處1,992.34美元。布油報82.65美元，紐油報77.78美元。比特幣跌0.5%，報4.96萬美元。道指期貨變動不大。俗稱「黑期」的新加坡港股期指低水220點。

●道指收報38,272點，跌524點或1.35%；標指收報4,953點，跌68點或1.37%；納指收報15,655點，跌286點或1.8%。

●港股ADR指數按比例計算，收報15,662點，跌85點或0.54%。

●紐約期油收報每桶77.87美元，升0.95美元或1.24%；倫敦布蘭特期油收報每桶82.77美元，升0.77美元或0.94%。

●紐約期金收報每安士2,007.2美元，跌25.8美元或1.27%。

●英國富時100指數收報7,512點，跌61點或0.81%；德國DAX指數收報16,880點，跌156點或0.92%；法國CAC指數收報7,625點，跌64點或0.84%。

●【金市前瞻】金價2000美元關乃重要支持 中長線目標係？

●【匯市前瞻】聯儲局年內難減息6次 吼美元衝高買外幣

●美國上月CPI按年升3.1%超預期 市場估今年減息不多於1厘

●MSCI中國指數剔出66股 即睇邊隻港股中招

●東方日報B1：港股龍年紅盤難寄厚望

●【東方日報產評】龍鳴獅吼迎新歲 經濟騰飛待何時