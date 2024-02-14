【深度分析】特朗普倘重奪白宮　將利好美股匯？

正所謂新年新氣象，2020年大選飲恨的美國前總統特朗普，又能否乘龍年「行大運」，一雪前恥，東山再起？要留意的是，連曾經批評特朗普是「白癡」、「史上最具破壞力」的澳洲前總理、現任澳洲駐美大使陸克文對這位「狂人」的態度也先倨後恭起來，可見全球都不敢低估特朗普重奪白宮，大行看好他當選會利好美元和美股，但已為他隨時四處大打貿易戰膽戰心驚！

高盛曾指，「經濟有否陷入衰退」比起民調更有效預測總統能否連任，惟不能忽視的是，美媒去年底進行一項民調顯示，7個搖擺州份的選民對特朗普處理房屋、息口、通脹和整頓財政等國計民生問題更有信心。英媒日前另一項調查發現，42%受訪選民相信特朗普處理經濟勝拜登，比覺得拜登較好的高11個百分點。

曾出任特朗普非正式顧問的傳統基金會研究員摩爾評論，通脹和中產階層是特朗普正式角逐總統大選後向拜登陣營發動的主要攻勢，「總之就是，你覺得過得比4年前好嗎？」

美國馬凱特大學法律學院民調中心總監富蘭克林亦指，近年的高通脹是兩代人未見，對選民的印象深刻過就業強勁，淡忘需時，「我覺得選民會視就業市場強勁理所當然，不會太把它視為現屆政府的功績。」

不過，更膽顫恐怕是美國的貿易夥伴，事關特朗普早前揚言要對所有進口貨加徵一成關稅，而中國更可能享有另類的「最惠國待遇」——全部徵六成。歐洲央行行長拉加德提倡，一旦特朗普重祚，歐洲得加緊鞏固單一市場，「打鐵還須自身硬」。

2001年諾貝爾經濟學獎得主斯蒂格利茨早前在港出席論壇時，表達過對拜登連任的信心，理由是美國經濟頗佳，而且選民也關注女性墮胎權、氣候改變等社會議題，後生一輩更普遍強烈覺得「特朗普是個危險」。

然而，政治家未敢低估特朗普重返白宮的機會。澳洲的「中國通」前總理陸克文據報在上月達沃斯論壇上表示：「（西方）或誇大了特朗普做總統時的破壞，這有點危險」，一反前年仍炮轟他「背叛西方」的姿態，被指是眼看特朗普蓄勢捲土重來，甚至重登大位，不得不扭軚修補關係。英國前首相約翰遜更謂特朗普重返白宮正是當前的世界所需要的，其敢於動武和難以捉摸可震懾西方的敵人。

領教過特朗普在任時炮轟中國和聯儲局的「不羈」、「敢教日月換新天」的作風後，華爾街大行也不得不早早為客戶沙盤推演特朗普復辟。高盛着眼點是歐洲貨遭關稅打擊、對烏克蘭的援助被削減，首當其衝的就是德國股市，瑞士和英國股票之風險為歐洲股市當中最低。

高盛本月初另一報告稱，其內地的基金界客戶現在最常問的問題包括特朗普復辟對中國有何影響。巴克萊亦關注關稅對歐洲和中國股市的衝擊。花旗則稱，通常選舉前後美股都會做好，其他地區就未必。

新加坡銀行首席經濟師毛希丁稱，一旦特朗普真的對所有進口貨加徵一成關稅，通脹勢必彈升，繼而令聯儲局停止減息，推高美元匯價，推低人民幣、歐元和日圓這些主要貿易夥伴貨幣。不過，他似乎更憂慮減稅長遠得不償失——就算短期內能夠刺激美股，久而久之財政赤字會擴大，並使債息上升，而特朗普威脅聯儲局獨立性、可能報復國內政敵、改變國際秩序，更會不利風險資產。

法資的歐洲最大基金公司東方匯理憂慮，一旦特朗普重奪白宮，風險資產初期不排除因其減稅主張而做好，但財赤恐擴大，可能拖累國債捱沽，再拖冧股市，就如英國前首相卓慧思前年推出「迷你預算案」所見的金融風暴。該企補充，一些日本及南韓投資者已不再將到期美國國債回籠的資金再投入美國國債，而是改投美資跨國企業債券，可見已有投資者覺得美國國債已非最好的避險天堂。