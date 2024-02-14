能源供應大洗牌！俄烏開戰令兩國乘勢崛起

俄烏戰事令歐洲各國醒覺不能過度依賴俄羅斯能源，並衍生出另覓新能源替代俄羅斯的方案。俄烏戰爭爆發前，歐盟每年支付給俄國的能源開支達4,000億歐元(約3.41萬億港元)，當中有45%的天然氣、27%的進口石油均來自俄羅斯，惟現時兩者比例已降至13.8%及2.7%。供應版圖重新洗牌下，挪威及北非的阿爾及利亞更乘勢崛起，增加天然氣及石油等供應量，成為新一批能源贏家。

其中較為外界陌生的挪威，實情乃是能源出口大國，於去年第三季更成為歐盟最大天然氣進口國，供應佔比多達48.6%。要留意，該國天然氣出口量更高達1,180億標準立方米，全球排行第三，只是僅次俄羅斯與卡塔爾。

不僅如此，有「挪威石油基金」之稱的挪威主權財富基金，亦反映了該國石油供應量數一數二，石油和天然氣產業是當地的最大產業。挪威政府預估，去年由石油活動產生的稅收總額約有5,970億挪威克朗，而2022年來自石油和天然氣稅收將達破紀錄的8,840億挪威克朗，是2021年的3倍。

排名第二的阿爾及利亞，天然氣供應比重則由2022年的7.2%，升至17.8%。事實上，阿爾及利亞成為今次俄烏戰事的大贏家，事關該國一直與俄羅斯有深厚外交關係之餘，亦是意大利的頭號天然氣供應大國，而自戰事爆發後，德國、荷蘭與歐洲其他國家也積極與該國談判新的天然氣交易，可謂漁人得利。

與此同時，意大利最新的戰略地位亦大幅提升，皆因天然氣以前主要由俄羅斯往西南面，以及地中海方向輸送；現在則因須經阿爾及利亞進口，改由南至北輸送，所以意大利成為天然氣到達歐洲各國的必經之路。

要留意，美國同樣在戰事中受益，現在由墨西哥灣開往歐洲的油輪運量是過去的兩倍有多，同時輸往歐洲的液化天然氣(LNG)激增1.44倍，原油供應亦佔近18%。