情人節朱古力價格創新高　皆因可可短缺　貴價仍要捱幾耐？

外媒報道，玫瑰花、燭光晚餐及朱古力是慶祝情人節三大必備items，不過由於可可及糖的價格上升，想買朱古力送給另一半的朋友可能要捱貴價。

報道指，可可價格上周飆升至歷史新高，原因包括氣候惡化，影響生產國加納及科特迪瓦的作物產量，兩國產量佔全球60%。自年初以來，可可期貨已飆升近40%，曾創下每噸5,874美元的盤中歷史新高。

標普全球可可及糖市場首席研究分析師Sergey Chetvertakov表示，情況導致產量下降，並造成可可供應短缺。他表示，這是可可連續第三年供應不足，並指這種情況在不久將來不會得到改善。

富國銀行農業食品研究所高級副總裁David Branch指，真正推動這一切的基本上是目前正發生的厄爾尼諾現象，確實影響農作物，也會影響糖料作物。Branch表示，朱古力價格將會上漲，製造商只是提高利潤並叫零售商食用，他們必須嘗試以更高價格出售。根據消費者情報資料庫NielsenIQ截至1月27日收集的數據，去年朱古力價格漲11%。

儘管如此，專家們預計價格飆升不會阻止人們品嘗。美國糖果商協會表示，情人節前後人們對甜食的熱情仍高，並指92%的受訪美國人表示，計劃在今年情人節分享朱古力及糖果。

Chetvertakov指，「對於情人節，(朱古力)就像一種特殊享受，對許多人來說都是必備。」他表示，儘管價格較高，但歐洲及北美等成熟市場，朱古力市場仍然強勁，但亞洲的需求受到破壞。

根據食品商品價格資料庫Mintec數據，在一年一度的情人節以外，即使在經濟低迷時期，朱古力需求通常也相對強勁。「這可能符合人類在不確定時期尋求『小快樂』的傾向，朱古力被認為是一種天然的情緒增強劑。」