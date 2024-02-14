港府憧憬股市有龍年效應　將續深化與內地互聯互通

本港財金官員出席開市儀式時表示，祝願港股在新一年迎來新的氣象，而過去4次龍年，港股都有正回報，股市或有龍年效應，又坦言經歷過去幾年的轉折，香港正值新的發展階段，「穩中求進」是今年的基調，當然希望做到「穩步快進」，惟大環境存有不少挑戰。

他指出，過去的龍年以2014年表現最好，在環球主要央行放鬆貨幣政策，有利投資情緒，恒生指數全年累升15%，認為今年與當年有一些共通因素。由於市場普遍認為歐美息口見頂，並會逐步回落，加上內地經濟穩中向好，對投資情緒及資產市場帶來正面氣氛。

他指，去年受種種因素，本港股票市場受壓，但個別板塊成績仍不錯，例如交易所買賣基金(ETF)去年日均成交額按年增20%，總交易額亦超過2.8萬億元，創歷來新高；證券化衍生產品總成交金額全球排名第一。

他續指，去年全球最大、亞洲首隻沙特ETF在港掛牌，期望日後港股ETF在沙特市場掛牌，加快推動及搭建更多層次、更多方向的香港與中東的產品及資金互通。

他提到，未來會繼續擴大及深化與內地的互聯互通，加大本港市場深度及闊度。在中央支持下，互聯互通在過去一年取得多項進展，包括擴大北向通及南向通的範圍，將會積極爭取將人民幣櫃枱、更多的國際公司納入南向通。此外，地緣政局及供應鏈布局變化，令不少內地及海外企業，有開設亞洲市場及設置區域總部的迫切性，新形勢令香港超級聯繫人的角色有新的發展，故對今年有審慎樂觀的預期，強調未來一定有好的發展機遇。

另外，他指出，今年是甲辰龍年，其天干五行顏色是綠色，可說是「綠色的龍」，綠色發展是大趨勢，潛在無限商機，而將香港建構成世界的綠色科技及緣色金融中心，是發展目標之一。同時預告，本港將在今個月底，舉行首個綠色周，將綠色科技及綠色金融生態圈內不同機構、投資者帶來香港，令香港連接國際及內地資金、項目、企業等的作用更為凸顯。