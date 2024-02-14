日圓兌港元跌見5.17水平　日官員再警告將隨時回應...

美國通脹高於預期，提前減息預期降溫，提振美元走高，美元兌日圓自去年11月以來再次跌破150關，引發日本官員相繼發出口頭警告。

美元兌日圓周三(14日)高見150.81，每百日圓兌港元則跌見5.17。

財務省副大臣神田真人表示，最近日圓一些快速走勢符合基本面，但另一些顯然是投機性的，他認為後者並不可取。不過，當局已準備好全年365天、每天24小時做出回應。

日本央行副行長的內田真一早前表示，該行很難持續快速提高政策利率，這使日圓再次面臨壓力。他補充，考慮到當前的經濟和通脹前景，即使日本央行結束負利率政策，金融狀況仍將保持寬鬆。

Resona Holdings Inc.高級策略師Keiichi Iguchi表示，市場對日本當局的口頭干預愈來愈擔心，投資者需要評估這些警告的強度。AGF Investments Inc.投資組合經理Tom Nakamura稱，由於日本央行退出負利率政策的預期，市場確實已經做好了看漲日圓的準備，但他們不會急進行一些看漲的舉動，且基於日本央行行動而對日圓看漲的預期應該會開始減弱。