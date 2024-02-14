m18講場：史美倫最後一次主持港交所新春開市

Laura喺金融界打濟滾多年，同金融業界、市場參與者齊齊努力，見證住市場充分體現出香港人堅毅不屈嘅精神，而且勇於創新，並有好強嘅變通能力。同時趁機會多謝金融業界、各政府機構及港交所同事嘅信任，令佢有機會可以喺推動內地及香港市場發展出力，見證香港金融市場，由區域性市場，一步一步演變成國際金融中心。

佢指，早幾年港交所不斷加強業務多元化發展，去年港交所股票以外的交易業務，包括交易所買賣基金(ETF)、期貨、期權等成交數字，均創紀錄新高，證明咗未雨綢繆係非常重要。

雖則Laura執掌港交所6年任期即將結束，但佢又預告，港交所喺新一年，會藉着龍所象徵嘅活力、朝氣，繼續推動市場革新，邁步向前，提升市場流動性，增強香港作為國際金融中心嘅實力。同時，會繼續積極喺海外招商，吸引來自中東、東南亞、世界各地企業及投資者，參與香港市場，又會開放更多嘅新業務，而且利用科技提升其服務，為業界創造更多機會。

回顧過去，她指，本港市場由香港公司上市，到H股上市，再發展至今日、不斷擴容的互聯互通機制；並由股票為主，拓展至衍生產品、定息及貨幣產品(FIC)、大宗商品，甚至近年興起嘅碳交易、綠色金融，過去港交所在不同市場設立多個辦事處，均顯示出港交所走向世界舞台。

下任港交所主席嘅人選眾說紛紜，無論邊個上任，小記只希望佢可以帶領香港資本市場更上一層樓，股市興「龍」！