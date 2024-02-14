【摩通推介】美長債息重越4.3厘 日圓、歐元均穿密集支持
2024年02月14日 13:21
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摩根大通亞洲上市衍生產品銷售部：美國1月份CPI(消費物價指數)數據由3.4%放緩至3.1%，但數字仍較市場預期高，美股昨晚(13日)全線向下。標指及納指於港股農曆新年假期期間連跌兩日，納指表現較差，累挫2%。美國10年期長債息重越4.3厘，創兩個半月高位，美匯指數逼近105水平，兩者急升對科技股為主的納指走勢現較大壓力。納指昨晚裂口向下，但仍守去年10月底及今年1月延伸而上的升軌支持，支持水平約17,500點附近，如投資者認為納指有望回升可參考納指購(10172)，行使價20,000點，實際槓桿12倍，2024年09月20日到期。如認為後市仍有下跌空間可留意納指沽(10101)，行使價15,000點，實際槓桿12.2倍，2024年06月21日到期。
納指波幅指數(VXN)回升不少，若擔心窩輪價格受引伸波幅上落影響，可參考納指牛(49974)，收回價15,700點，實際槓桿7.4倍，2024年06月21日到期。如認為後市仍有下跌空間可注意納指熊(49549)，收回價19,500點，實際槓桿8.3倍，2025年12月19日到期。
非美元貨幣全線受壓，日圓兌港元跌穿早前3周5.25算的密集支持，今早(14日)更曾跌穿5.19算，創3個月新低。如有意部署日圓走勢，看好可參考日港購 (10096)，行使價5.4元，2024年6月28日到期，實際槓桿達19倍。造淡可參考日港沽 (10158)，行使價5.15港元，2024年9月27日到期，實際槓桿約15倍。
歐元兌港元同樣跌穿密集支持，每歐元今早僅兌8.37港元，如有意部署歐元走勢，看好可參考歐港購 (10104)，行使價8.8元，2024年6月28日到期，實際槓桿達30倍。造淡可參考歐港沽 (10103)，行使價8.5港元，2024年12月27日到期，實際槓桿亦是約13倍。
美、日國債息差再度拉闊，日股則繼續強勢，日經平均指數昨日一度突破38,000點水平，離1989年12月29日歷史高位只差947點。如投資者看好日股後市，可留意日經購(10141)，行使價40000點，2024年9月13日到期，實際槓桿約10倍；看淡可參考日經沽(10142)，行使價34825點，2024年6月14日到期，實際槓桿近11.8倍。
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