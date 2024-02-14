OpenAI「技術大師」驚爆離職　去向惹關注...

憑ChatGPT一炮而紅的人工智能公司OpenAI，管理層近期經常出現不穩情況。繼早前發生「逼宮」鬧劇，劍指始創人兼行政總裁Sam Altman；另一始創人、公司AI技術研究員Andrej Karpathy驚爆已經離職。

外媒報道，Karpathy在社交平台發文證實離職消息，稱自己已在周一(12日)已經離開OpenAI，強調沒有「發生」任何不愉快的事情，也不是任何特定事件、問題或戲劇的結果。他貼文中透露，接下來將開展一個個人計劃。有媒體估計，該「計劃」可能與生成式AI語意理解和影片生成，或是與Vision Pro AR/VR與AI之間結合技術有關。

Karpathy曾是OpenAI創始成員之一，2015至2017年擔任OpenAI研究科學家，之後被特斯拉(Tesla)行政總裁兼OpenAI聯合創始人馬斯克挖角，負責領導特斯拉Autopilot自動駕駛軟件的開發，曾擔任特斯拉AI和自動駕駛視覺部門總監。他於2022年7月宣布離開特斯拉，並在2023年2月重返OpenAI，擔任AI研究員，負責推動新的科技產品研發。