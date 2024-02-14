道期牛皮　美匯見104.9　金價處1987美元

美匯指數報104.91；港匯見7.8178；離岸人民幣(CNH)報7.2293；美元兌日圓報150.51；歐元處1.0704；英鎊報1.2552。金價報1,987.68美元。油價微升0.1%，布油報82.9美元，紐油處77.95美元。比特幣升0.79%至49,814美元。道指期貨升43點。

焦點數據：

18:00 歐元區去年第四季國內生產總值

20:00 美國抵押貸款市場指數

-傳渣打研重組銀行部門，考慮分拆投行與商業銀行業務。

-譚仔首三季稅後溢利跌2.7%，北上潮令本季港銷售疲弱。

-內地茶飲店滬上阿姨申港主板上市。

-微信推情人節紅包，每封最高可發520元人幣。

香港經濟：

●許正宇：港經濟重拾增長勢頭，金融業發展料穩步上揚。

●張德熙：今年金價料穩升，互聯互通宜加入黃金商品。

●港交所史美倫不認同香港已玩完，籲別低估本港韌力。

●港府憧憬股市有龍年效應，將續深化與內地互聯互通。

●九九金龍年首個交易日低開2.39%，每両報18488元。

外地經濟：

●白宮官員轟食品供應商刻意製造「縮水式通脹」牟取暴利。

●全球電動車1月銷量按月跌26%，德法調整補貼礙銷情。

●日圓兌港元跌見5.17水平，日官員再警告將隨時回應...

●情人節朱古力價格創新高，皆因可可短缺，貴價仍要捱幾耐？

●現貨金跌穿2000美元，創兩個月新低。

企業消息：

●Sony季度收入超預期，PlayStation銷售大增帶挈。

●OpenAI「技術大師」驚爆離職，去向惹關注...

●一場烏龍！美車企盈利指引誤寫多個「0」，盤後股價飆6成。

●沽貨有啟示？貝索斯售亞馬遜持股，4日套逾312億。

●美食品雜貨配送巨頭Instacart擬裁員250人，3名高管離任。

●The Body Shop英國瀕臨破產，全國逾百間分店恐結業。

●超級碗收視創紀錄，派拉蒙照裁員800人。