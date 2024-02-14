道期牛皮　美匯見104.9　金價處1987美元

2024年02月14日 16:30
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    美匯指數報104.91；港匯見7.8178；離岸人民幣(CNH)報7.2293；美元兌日圓報150.51；歐元處1.0704；英鎊報1.2552。金價報1,987.68美元。油價微升0.1%，布油報82.9美元，紐油處77.95美元。比特幣升0.79%至49,814美元。道指期貨升43點。
    焦點數據：
    18:00 歐元區去年第四季國內生產總值
    20:00 美國抵押貸款市場指數
    ●恒生指數全日收報15,879點，升132點或0.8%，主板成交近571億港元。美團及碧服齊漲逾5%。https://reurl.cc/bDe42M
    -傳渣打研重組銀行部門，考慮分拆投行與商業銀行業務。
    -譚仔首三季稅後溢利跌2.7%，北上潮令本季港銷售疲弱。
    -內地茶飲店滬上阿姨申港主板上市。
    -微信推情人節紅包，每封最高可發520元人幣。
    香港經濟：
    ●許正宇：港經濟重拾增長勢頭，金融業發展料穩步上揚。
    ●張德熙：今年金價料穩升，互聯互通宜加入黃金商品。
    ●港交所史美倫不認同香港已玩完，籲別低估本港韌力。
    ●港府憧憬股市有龍年效應，將續深化與內地互聯互通。
    ●九九金龍年首個交易日低開2.39%，每両報18488元。
    外地經濟：
    ●白宮官員轟食品供應商刻意製造「縮水式通脹」牟取暴利。
    ●全球電動車1月銷量按月跌26%，德法調整補貼礙銷情。
    ●日圓兌港元跌見5.17水平，日官員再警告將隨時回應...
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    ●情人節朱古力價格創新高，皆因可可短缺，貴價仍要捱幾耐？
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    ●現貨金跌穿2000美元，創兩個月新低。
    企業消息：
    ●Sony季度收入超預期，PlayStation銷售大增帶挈。
    ●OpenAI「技術大師」驚爆離職，去向惹關注...
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    ●一場烏龍！美車企盈利指引誤寫多個「0」，盤後股價飆6成。
    ●沽貨有啟示？貝索斯售亞馬遜持股，4日套逾312億。
    ●美食品雜貨配送巨頭Instacart擬裁員250人，3名高管離任。
    ●The Body Shop英國瀕臨破產，全國逾百間分店恐結業。
    ●超級碗收視創紀錄，派拉蒙照裁員800人。